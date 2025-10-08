Iñaki Rupérez, otra perla blindada: renueva hasta 2029

De dos en dos. La Real Sociedad ha oficializado este miércoles la renovación de otra de sus perlas de la cantera. Si el lunes Gorrotxategi ampliaba su vinculación hasta 2030 ... , ahora ha sido Iñaki Rupérez quien ha estampado su firma en un nuevo contrato. El lateral derecho de Antsoain ha renovado hasta el 30 de junio de 2029 ampliando así dos años más su contrato, que vencía en 2027.

El defensor navarro lo hace además siendo ya integrante del primer equipo, toda vez que tanto el director de fútbol Erik Bretos, como el entrenador, Sergio, han manifestado que ven al lateral como uno más dando el salto definitivo con los mayores. De momento mantendrá dorsal del 25 para arriba.

Así las cosas, la Real Sociedad ha vuelto a depositar su confianza en otro joven canterano que ahora mismo se encuentra lesionado. Tal y como informó este periódico, Rupérez cayó lesionado el 8 de agosto ante el Bournemouth en pretemporada haciéndose daño en el menisco de su rodilla izquierda. El tiempo de baja por aquel entonces se estimaba que se podría ir hasta los tres meses. Precisamente este jueves se cumplirán dos meses de su lesión, y aunque evoluciona favorablemente todavía le queda para volver al verde.

Al igual que con Gorrotxategi hay que ir con calma puesto que lo más complicado no es llegar a la élite, sino mantenerse, pero en la Real, tanto la dirección deportiva como el entrenador que le conoce a la perfección, tiene puestas muchas esperanzas depositadas en él. Rupérez brilló con luz propia la temporada pasada de la mano del irundarra consiguiendo el ascenso a primera, y si al principio parecía que iba a pelear por mantener al Sanse en la Liga Hypermotion el lateral pega el salto definitivo al primer equipo.

Aramburu y Odriozola

Rupérez tiene competencia en el lateral derecho, toda vez que Aramburu está asentado ya en la posición. La salida de Traoré le dejaba el camino allanado, si bien hay gente que entiende que la experiencia del maliense podía ser importante esta temporada. Además del vinotinto, Odriozola, que no encontró equipo en verano pese a que no se contaba con él, también pelea por hacerse un hueco ahora que el físico le responde.

El donostiarra jugó un gran partido en Montjuic ante el Barcelona e incluso marcó gol, pero Aramburu sigue siendo el titular como quedó corroborado el domingo pasado ante el Rayo Vallecano. Tampoco hay que olvidarse de Aritz, que esta temporada jugó como lateral derecho contra el Real Madrid mientras que se recupera de una lesión en la costilla tras un golpe sufrido en un entrenamiento en Sevilla.