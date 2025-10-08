Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Aperribay y Rupérez, durante el acto de su renovación hasta 2029 RS

Real Sociedad

Iñaki Rupérez, otra perla blindada: renueva hasta 2029

El lateral amplía dos años más su contrato mientras apura el tramo final de su recuperación, ya como futbolista del primer equipo

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Miércoles, 8 de octubre 2025, 16:23

Comenta

De dos en dos. La Real Sociedad ha oficializado este miércoles la renovación de otra de sus perlas de la cantera. Si el lunes Gorrotxategi ampliaba su vinculación hasta 2030 ... , ahora ha sido Iñaki Rupérez quien ha estampado su firma en un nuevo contrato. El lateral derecho de Antsoain ha renovado hasta el 30 de junio de 2029 ampliando así dos años más su contrato, que vencía en 2027.

