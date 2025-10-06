Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jon Gorrotxategi posa junto a Jokin Aperribay durante la firma de su contrato RS
Real Sociedad

Jon Gorrotxategi renueva con la Real Sociedad hasta 2030

El eibartarra amplia su vinculación tres temporadas y seguirá siendo el faro del equipo durante los próximos años

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Lunes, 6 de octubre 2025, 19:08

Comenta

Jon Gorrotxategi ha extendido su contrato con la Real Sociedad hasta el 30 de junio de 2030, según ha anunciado el club blanquiazul en la ... tarde de este lunes. El centrocampista eibarrés tenía vinculación con el club blanquiazul hasta el 2027, y tal y como informó este periódico en el mes de agosto amplía su contrato para las próximas tres temporadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 70 años el traumatólogo Ricardo Cuéllar
  2. 2 El histórico bar de barrio de San Sebastián que vuelve a estar en plena forma: «Aquí todo es casero»
  3. 3

    La Fiscalía de Gipuzkoa detecta un nuevo tipo de delito: «¿Paula es una víctima o una estafadora?»
  4. 4 Una revista retira su último número con la palabra España dibujada en la mano de Irulegi
  5. 5

    Gipuzkoa limita el beneficio fiscal por reinvertir en vivienda para «combatir la especulación»
  6. 6

    Detenido en un club de alterne de Donostia por amenazar con un puñal y tratar de atropellar a un empleado de seguridad
  7. 7

    La Real toca fondo en Anoeta
  8. 8 El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Rayo Vallecano. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  9. 9 Cortada la AP-8 en Deba sentido Irun por el incendio de un remolque
  10. 10 La familia de agricultores que arrasa con sus patatas a cuarenta céntimos el kilo: «Vendemos 25 toneladas al día»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Jon Gorrotxategi renueva con la Real Sociedad hasta 2030

Jon Gorrotxategi renueva con la Real Sociedad hasta 2030