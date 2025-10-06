Jon Gorrotxategi renueva con la Real Sociedad hasta 2030

Jon Gorrotxategi ha extendido su contrato con la Real Sociedad hasta el 30 de junio de 2030, según ha anunciado el club blanquiazul en la ... tarde de este lunes. El centrocampista eibarrés tenía vinculación con el club blanquiazul hasta el 2027, y tal y como informó este periódico en el mes de agosto amplía su contrato para las próximas tres temporadas.

Es una noticia que parece animar algo la maltrecha moral de los aficionados, después de los últimos resultados ligueros, que ven como una de sus piezas más codiciadas en la sala de máquinas, seguirá varias temporadas más como txuri-urdin. El jugador hablará de lo que supone su renovación este miércoles, cuando comparezca en rueda de prensa ante los medios de comunicación en la sala de prensa de Zubieta donde seguro también dara su versión de la situación por la que atraviesa la entidad blanquiazul.

Especialmente llamativas fueron las imágenes pospartido del eibartarra, con el rostro tapado por al camiseta en cuclillas, con claros signos de disgusto por la derrota ante el Rayo Vallevcano. El centrocampista, que disfrutó la pasada temporada de una exitosa cesión en el Mirandés, es la primera renovación que se ejecuta en este curso. El movimiento de la Real es claro y otorga las llaves de la sala de máquinas realista a este joven jugador de 23 años de edad.

Gorrotxategi se ha convertido en una de las piezas básicas para Sergio Francisco, quien ha echado mano de él cuando ha estado en condiciones de jugar. Sufrió un problema en el tobillo que le impidió arrancar con el equipo en Mestalla, pero ya dispuso de unos minutos en el segundo encuentro liguero frente al Espanyol en Anoeta. De momento, está por delante de Turrientes para esa posición de '4' y tiene todo el futuro por delante para seguir mejorando. Ante el Rayo cometió un error que pudo suponer el 0-1 de De Frutos, pero luego se rehizo y completó una segunda mitad notable demostrando personalidad.