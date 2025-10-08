Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La rueda de prensa de Gorrotxategi,en directo

El pivote de la cantera comparece tras renovar hasta 2030 con la Real Sociedad

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Miércoles, 8 de octubre 2025, 13:31

Jon Gorrotxategi comparece ante los medios para hablar de la situación de la Real Sociedad y de su reciente renovación hasta 2030. Al pivote de Eibar le pretendía el Athletic Club.

13:27

Pese a que no pudo comenzar el curso por una lesión en el tobillo, Gorrotxa pasa por uno de los fijos en los esquemas de Sergio Francisco, el séptimo jugador con más minutos en lo que va de temporada, con 518

La rueda de prensa de Gorrotxategi,en directo

13:21

Eguerdi on!

Bienvenidos al directo de El Diario Vasco de la rueda de prensa de Jon Gorrotxategi en Zubieta. El pivote de la cantera acaba de renovar hasta 2030 con la Real Sociedad pese al fuerte interés del Athletic Club en contratarle

Enlace copiado

Ver más
Volver al inicio
Actualización disponible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra por sorpresa un popular restaurante de comida rápida en San Sebastián pese a su estrategia de crecimiento
  2. 2

    Ternua vende por partes su negocio para afrontar la deuda y Loreak Mendian ya tiene comprador
  3. 3 Rescatan los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  4. 4 Imanol Alguacil muestra su nueva vida en Arabia Saudí: «Todavía estoy en proceso de adaptación»
  5. 5 La aplaudida acción de unos vecinos de un barrio de San Sebastián: «¿Para qué pagamos impuestos?»
  6. 6

    La Nao Santa María ya está en Donostia: «Te teletransporta a la época de Colón»
  7. 7 Muere tras quedar atrapado en el ascensor y caer por el hueco al intentar escapar
  8. 8 La playa de La Concha de San Sebastián se transforma en un gran lienzo solidario para celebrar los 25 años de Calcuta Ondoan
  9. 9 Elkano Txiki de Getaria triunfa con la ensaladilla rusa
  10. 10

    Denuncian «graves insultos» contra el alcalde y el PNV durante un concierto en fiestas de Urnieta

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La rueda de prensa de Gorrotxategi,en directo

La rueda de prensa de Gorrotxategi,en directo