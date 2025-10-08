La rueda de prensa de Gorrotxategi,en directo
El pivote de la cantera comparece tras renovar hasta 2030 con la Real Sociedad
San Sebastián
Miércoles, 8 de octubre 2025, 13:31
Jon Gorrotxategi comparece ante los medios para hablar de la situación de la Real Sociedad y de su reciente renovación hasta 2030. Al pivote de Eibar le pretendía el Athletic Club.
13:27
Pese a que no pudo comenzar el curso por una lesión en el tobillo, Gorrotxa pasa por uno de los fijos en los esquemas de Sergio Francisco, el séptimo jugador con más minutos en lo que va de temporada, con 518
13:21
Eguerdi on!
Bienvenidos al directo de El Diario Vasco de la rueda de prensa de Jon Gorrotxategi en Zubieta. El pivote de la cantera acaba de renovar hasta 2030 con la Real Sociedad pese al fuerte interés del Athletic Club en contratarle
