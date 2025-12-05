Un centenar de ertzainas se concentra en Donostia para pedir «más medios» ante el aumento de las «agresiones»

Alrededor de un centenar de agentes de la Ertzaintza se han concentrado hoy a las dos y media de la tarde frente a la comisaría ... donostiarra de Ondarreta para denunciar «la falta de medidas y medios» ante «el aumento de la violencia diaria» que los agentes «sufren en las calles». Convocados por los sindicatos Erne, Esan y Sipe han denunciado que se han registrado más de 500 agresiones a ertzainas en este 2025 a punto de acabar.

En un comunicado, los congregados en San Sebastián destacan que ese dato de agresiones «evidencia una situación absolutamente insostenible», y critican que, «pese a este aumento alarmante, no se han adoptado medidas de protección adecuadas, no se han reforzado los medios materiales ni humanos y tampoco se ha puesto en marcha ningún plan específico para reducir la hostilidad hacia los agentes», según el texto difundido ante la comisaría, una de las principales de Euskadi y actualmente en obras.

En este contexto, «los ertzainas vienen demandando soluciones urgentes para garantizar su seguridad en el ejercicio de sus funciones. Ante esta llamada de auxilio, ErNE, Esan y SiPE, recogen el testigo en unidad de acción para denunciar públicamente el abandono institucional que padece la plantilla y exigir un compromiso real por parte del Gobierno Vasco», sostienen.

Como solución reclamana el «inmediato refuerzo de medios en las comisarías, protocolos actualizados de prevención y actuación ante agresiones, reconocimiento público y respaldo político a la labor policial, formación específica en autoprotección y gestión de conflictos y tolerancia cero con las agresiones y persecución penal efectiva».