Un centenar de ertzainas se concentra en Donostia para pedir «más medios» ante el aumento de las «agresiones»
Celebran una protesta ante la comisaría de Ondarreta para denunciar que en 2025 han sufrido 500 actos de violencia
San Sebastián
Viernes, 5 de diciembre 2025, 15:21
Alrededor de un centenar de agentes de la Ertzaintza se han concentrado hoy a las dos y media de la tarde frente a la comisaría ... donostiarra de Ondarreta para denunciar «la falta de medidas y medios» ante «el aumento de la violencia diaria» que los agentes «sufren en las calles». Convocados por los sindicatos Erne, Esan y Sipe han denunciado que se han registrado más de 500 agresiones a ertzainas en este 2025 a punto de acabar.
En un comunicado, los congregados en San Sebastián destacan que ese dato de agresiones «evidencia una situación absolutamente insostenible», y critican que, «pese a este aumento alarmante, no se han adoptado medidas de protección adecuadas, no se han reforzado los medios materiales ni humanos y tampoco se ha puesto en marcha ningún plan específico para reducir la hostilidad hacia los agentes», según el texto difundido ante la comisaría, una de las principales de Euskadi y actualmente en obras.
En este contexto, «los ertzainas vienen demandando soluciones urgentes para garantizar su seguridad en el ejercicio de sus funciones. Ante esta llamada de auxilio, ErNE, Esan y SiPE, recogen el testigo en unidad de acción para denunciar públicamente el abandono institucional que padece la plantilla y exigir un compromiso real por parte del Gobierno Vasco», sostienen.
Como solución reclamana el «inmediato refuerzo de medios en las comisarías, protocolos actualizados de prevención y actuación ante agresiones, reconocimiento público y respaldo político a la labor policial, formación específica en autoprotección y gestión de conflictos y tolerancia cero con las agresiones y persecución penal efectiva».
