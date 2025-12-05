Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imagen de la concentración celebrada a las dos y media de la tarde ante la comisaría de la Ertzaintza en Ondarreta, en el barrio donostiarra de El Antiguo. Lobo Altuna

Un centenar de ertzainas se concentra en Donostia para pedir «más medios» ante el aumento de las «agresiones»

Celebran una protesta ante la comisaría de Ondarreta para denunciar que en 2025 han sufrido 500 actos de violencia

Jorge Sainz

Jorge Sainz

San Sebastián

Viernes, 5 de diciembre 2025, 15:21

Alrededor de un centenar de agentes de la Ertzaintza se han concentrado hoy a las dos y media de la tarde frente a la comisaría ... donostiarra de Ondarreta para denunciar «la falta de medidas y medios» ante «el aumento de la violencia diaria» que los agentes «sufren en las calles». Convocados por los sindicatos Erne, Esan y Sipe han denunciado que se han registrado más de 500 agresiones a ertzainas en este 2025 a punto de acabar.

