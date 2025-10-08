Imanol Troyano San Sebastián Miércoles, 8 de octubre 2025, 07:07 Comenta Compartir

Un parón para reflexionar, tomar aire y de paso poder recuperar efectivos para la causa. No hay Liga este fin de semana, la Real no tiene la posibilidad de comenzar a enmendar su situación clasificatoria, pero no por ello va a dejar de trabajar en Zubieta. Sin los internacionales, eso sí, Sergio Francisco tratará de dar con la tecla desde hoy, en la vuelta a los entrenamientos, mañana en el partido de entrenamiento a puerta cerrada ante Osasuna y el viernes con la última sesión de trabajo de la semana.

Sin los internacionales, ni los jugadores que continúan con sus respectivos procesos de recuperación. La Real mantiene a cuatro jugadores en su enfermería: Óskarsson, Aritz, Jon Martín y Rupérez, mientras Yangel Herrera ha recibido ya el alta médica, pero aún precisa de más tiempo para poder estrenarse sobre el terreno de juego.

El venezolano cuenta con muchas papeletas para debutar como realista en Vigo después de ser incluido inicialmente en la convocatoria ante el Rayo y ser descartado en el último momento. Está en disposición de regresar al verde después de disputar sus últimos minutos con el Girona el 24 de agosto y entrenarse con normalidad junto al resto de sus compañeros durante varias prácticas de la semana pasada.

Quien todavía no se ha reincorporado al grupo es Óskarsson, que evoluciona favorablemente de la lesión en el recto anterior de la pierna izquierda que sufrió en el encuentro ante el Oviedo a finales de agosto. El islandés ya ha comenzado a realizar trabajo sobre el césped de manera individualizada, paso previo a poder reingresar a la disciplina con el grupo. No tardará en volver.

Mucho más cerca está de reaparecer Jon Martín, que se ha perdido el Mundial Sub-20 por un esguince en el tobillo, pero que está previsto que vuelva a estar disponible para el próximo choque liguero ante el Celta. Su lesión no revestía de demasiada gravedad, pero sí le impedía participar en gran medida en un torneo breve como el Mundial Sub-20 de apenas tres semanas de duración. Por esta razón, el seleccionador Paco Gallardo se decidió por relegarle de la convocatoria para poder contar con otro defensor que estuviera apto durante todo el campeonato.

El interrogante de Rupérez

Sin salir de la zaga, Aritz es otro de los realistas que apuntan a estar de vuelta próximamente. El beasaindarra se ha perdido los últimos tres compromisos por culpa de la contusión que sufrió en una costilla ante el Betis en La Cartuja. La semana que viene podría estar de vuelta en una convocatoria después de permanecer tres semanas al margen.

Por último, entre interrogantes, aparece Iñaki Rupérez. El lateral derecho del Sanse se incorporará a la dinámica del primer equipo en cuanto se restablezca de su lesión, tal y como afirmó Sergio Francisco poco antes del cierre del mercado. El navarro sufrió un percance en el menisco de la rodilla izquierda el 9 de agosto, durante el primero de los dos amistosos que disputó el equipo ante el Bournemouth.

El jugador está siguiendo un tratamiento conservador para sanar la articulación dañada. Está deseando volver a ponerse bajo las órdenes de Sergio Francisco, su gran valedor y que le conoce muy bien de su etapa en el Sanse, pero de momento deberá esperar. Su fecha de regreso no está clara y queda marcada según la evolución que experimente.