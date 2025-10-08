Sergio busca su once tipo: todavía no ha repetido alineación

Beñat Barreto San Sebastián Miércoles, 8 de octubre 2025, 00:00 Comenta Compartir

Sergio Francisco sigue dándole vueltas a la cabeza en cómo revertir la situación. El técnico irundarra y su amplio equipo de trabajo continúa enfocado en cambiar la mala dinámica en la que se encuentra el grupo, tanto en resultados como en juego, y para ello tiene dos semanas de un largo parón que le pueden permitir empezar a encontrar soluciones al problema. Desde que la Real comenzó a cuajar temporadas sobresalientes a partir del ascenso ha podido conformar equipos en los que su once tipo salía prácticamente de carrerilla. Es mejor no recordarlos porque el cambio entre plantillas es más que evidente. En eso está el entrenador irundarra, que en las primeras ocho jornadas todavía no ha repetido alineación, algo que ya dice mucho. Algo no va bien. Ocho partidos y al menos un cambio de un encuentro a otro, evidenciando que el técnico no está siendo capaz de dar con la tecla.

Pese a que sí que ha realizado cambios de nombres, eso no quiere decir que haya probado otras ideas. En el fútbol moderno se introducen matices dependiendo del rival y Sergio Francisco sí que ha utilizado diferentes variantes, pero lo cierto es que no ha cambiado de esquema y el juego por momentos se parece a la última Real de Imanol. El irundarra probó durante pretemporada dos esquemas, el clásico 1-4-3-3 que se practica en todos los equipos formativos de Zubieta, y el 1-4-4-2 en rombo, un dibujo muy utilizado por el entrenador durante su etapa en el Sanse pero que de momento no se ha atrevido a proponer. Cierto es que con una plantilla acostumbrada a un mismo sistema no es fácil implantar un dibujo diferente que necesita automatismos y sobre todo tiempo, algo que es precisamente lo que Sergio no dispone. Necesita una victoria como el comer para cortar esta sangría de puntos que vuelan y no vuelven.

Cambios de alineación en las ocho primeras jornadas de LaLiga JORNADA 1 Valencia - Real Sociedad 10 7 14 Oyarzabal Barrene Kubo 28 23 Marín Brais 8 Turrientes 3 2 Aihen Aramburu 16 5 Caleta-Car Zubeldia 1 Remiro JORNADA 2 Real Sociedad - Espanyol Cambios: 3 10 7 14 Oyarzabal Barrene Kubo 24 23 Sucic Brais 8 Turrientes 17 2 Gómez Aramburu 5 31 Zubeldia Martín 1 Remiro JORNADA 3 Oviedo - Real Sociedad Cambios: 4 9 7 14 Óskarsson Barrene Kubo 10 28 Oyarzabal Marín 4 Gorrotxa 3 2 Aihen Aramburu 16 5 Caleta-Car Zubeldia 1 Remiro JORNADA 4 Real Sociedad - Real Madrid Cambios: 4 10 7 11 Oyarzabal Barrene Guedes 28 22 Marín Goti 4 Gorrotxa 17 6 Gómez Aritz 16 5 Caleta-Car Zubeldia 1 Remiro JORNADA 5 Betis - Real Sociedad Cambios: 3 10 7 14 Oyarzabal Barrene Kubo 28 23 Marín Brais 4 Gorrotxa 17 2 Gómez Aramburu 16 5 Caleta-Car Zubeldia 1 Remiro JORNADA 6 Real Sociedad - Mallorca Cambios: 1 10 7 14 Oyarzabal Barrene Kubo 18 23 Soler Brais 4 Gorrotxa 3 2 Gómez Aramburu 16 5 Caleta-Car Zubeldia 1 Remiro JORNADA 7 Barcelona - Real Sociedad Cambios: 5 10 7 14 Oyarzabal Barrene Guedes 28 23 Marín Turrientes 8 Gorrotxa 3 20 Aihen Odriozola 16 5 Caleta-Car Zubeldia 1 Remiro JORNADA 8 Real Sociedad - Rayo Vallecano Cambios: 4 10 7 11 Oyarzabal Barrene Guedes 18 23 Soler Brais 8 Gorrotxa 3 2 Gómez Aramburu 16 5 Caleta-Car Zubeldia 1 Remiro

El amistoso fantasma que disputa mañana la Real ante Osasuna en Zubieta permitirá a Sergio ver en acción en ritmo de competición a varios futbolistas que no están teniendo tantas oportunidades. Sin embargo, y como ya ocurriera el pasado verano con Imanol y los fichajes de Aguerd y Óskarsson, Sergio no pudo disponer el primer día en Mestalla de dos sus cuatro incorporaciones por el simple hecho de que todavía no eran realistas. No pudo echar mano de Soler hasta la jornada 4 ante el Real Madrid mientras que Yangel vino lesionado.

Ante el Valencia sí que utilizó un fichaje como Caleta-Car, que la semana anterior había disputado sus primeros minutos con el grupo en el último amistoso ante el Bournemouth. El irundarra presentó un once formado por Remiro; Aramburu, Zubeldia, Caleta-Car, Aihen; Turrientes, Brais, Marín; Kubo, Barrenetxea y Oyarzabal. Tan solo una cara nueva con la incursión de Turrientes en la posición de '4' por el esguince de tobillo de Gorrotxategi. Desde ese encuentro a mediados de agosto en Valencia el entrenador no ha repetido once entre encuentro y encuentro y ha realizado hasta tres y cuatro cambios tratando de amoldarse al tipo de rival que se encontraba enfrente.

Una semana después, ante el Espanyol propuso tres variaciones dando entrada a Gómez por Aihen, a Sucic por Marín y a Jon Martín por Caleta-Car. El joven central lasartearra jugaría así su único partido hasta la fecha puesto que después Sergio ha apostado por Caleta-Car, más si cabe cuando no ha tenido más remedio por el también esguince del canterano. Con 0-2 al descanso a la hora de partido realizó movimientos y tras una buena dirección de campo con la entrada de Óskarsson y el esperado debut de Gorrotxategi a los trece minutos la Real ya había empatado el partido gracias a dos goles de Barrenetxea y el islandés. Aquí llegó una de sus primeras decisiones una vez visto a Gorrotxategi, que no ha salido más de las alineaciones para convertirse en el titular en la sala de máquinas.

Lesiones e infortunios

Por una cosa u otra, Sergio tampoco ha podido tirar de futbolistas que a priori iban a ser determinantes más de lo que le hubiera gustado. Óskarsson cayó lesionado en Oviedo a finales de agosto con una importante rotura muscular y desde entonces lleva seis semanas en la enfermería. Solo ha sido titular esa vez en el Tartiere. La vuelta del parón tampoco pudo ser mucho mejor puesto que el irundarra se vio obligado a hacer una alineación sobre la marcha cuando Brais se rompió la nariz en el entrenamiento previo a la visita del Real Madrid.

Esa misma noche Sucic, con 39 de fiebre, comunicó que no estaba para jugar, algo que sumado a los largos viajes del parón internacional de Aramburu y Kubo hizo que el irundarra realizara otros cuatro cambios respecto al partido de Oviedo conformando un centro del campo de circunstancias con Gorrotxategi, Marín y Goti nada más y nada menos que ante el coloso blanco.

Pocos días después llegó el esperpento de La Cartuja y la reunión en la que se llamó la atención a la plantilla por la falta de actitud en la segunda parte, en una nueva demostración de que las cosas ya no iban del todo bien porque se seguía sin ganar. Llegaba la primera final de la temporada todavía en el mes de septiembre y sin tiempo para mucho más puesto que el Mallorca esperaba a la vuelta de la esquina.

Ante el conjunto bermellón Sergio tiró del que se presupone el once tipo hasta la fecha realizando una modificación respecto al choque ante el Betis: Soler por Marín. Ese fue el mejor partido de la Real, que debió ganar por más goles al Mallorca con un once formado por Remiro; Aramburu, Zubeldia, Caleta-Car, Gómez; Gorrotxategi, Soler, Brais; Kubo, Barrenetxea y Oyarzabal. La modificación respecto a las primeras jornadas es que Sergio Gómez se había adelantado a Aihen para hacerse con el lateral izquierdo dadas sus buenas prestaciones.

De momento, ya ha transcurrido un cuarto de Liga y la Real al menos ha jugado ante el Real Madrid y Barcelona, hecho que también ha podido alterar alguna alineación pensando en jugar de una manera diferente. Así sucedió en Montjuic. La Real renunció al balón y se juntó en defensa para salir al contragolpe y estuvo cerca de arañar un empate que hubiese sabido a gloria vista la situación actual. Ante el Barcelona volvieron Marín y Turrientes, que desde Oviedo desapareció del campo.

Así las cosas, y a la espera de Yangel y con la necesidad de superar al Celta, Sergio busca su once tipo con el que ganar en Balaídos. No solo vencer al conjunto celeste, también tiempo para poder seguir liderando el proyecto txuri-urdin. De momento su columna vertebral la conforman Remiro, Zubeldia, Barrenetxea y Oyarzabal, los únicos que han salido de inicio en todos los partidos. Caleta-Car solo fue suplente ante el Espanyol mientras que Aramburu, Marín y Gorrotxategi suman seis titularidades. Sergio ha movido el árbol de nombres, pero no tanto de ideas. Está por ver qué ofrece tras el parón de selecciones.

