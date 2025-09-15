Sadiq vuelve a escena

Quizá era el momento que nadie esperaba ni quería hace apenas dos semanas y media, pero ha llegado. Sadiq Umar está de vuelta, ya con ... todas las consecuencias. Salvo que ofrezca alguna sorpresa el mercado de Qatar, que se cierra este martes día 16, o el de Emiratos Árabes, que será clausurado el 2 de octubre, el llamado 'látigo de Kaduna' permanecerá en la disciplina de la Real Sociedad por lo menos hasta la ventana de enero y será uno más desde ya. Por primera vez en el curso se le vio el pasado sábado viendo el encuentro de la Real Sociedad contra el Real Madrid desde el palco reservado a los jugadores, junto a compañeros como Brais, y Sergio Franscisco prevé contar con él ya a pleno rendimiento desde el entrenamiento de este martes 16, día en el que también prevé volver a disponer de otros dos futbolistas que se perdieron el duelo del sábado por distintos contratiempos físicos de última hora: Brais Méndez y Luka Sucic.

Frustrada su marcha al Valencia en los últimos días de mercado y sin señales de ofertas de verdad de Arabia Saudí, mercado ya cerrado, Sadiq ahora vuelve a estar mentalizado de que es jugador de la Real y de que tiene que pelear por las oportunidades, aunque todo lo sucedido hasta este momento hace pensar que le costará ganarse la confianza de su entrenador. La cerrazón del delantero a la hora de querer ir sólo al cuadro ché, cuando la Real le dejó muy claro que era imposible que se marchara cedido, impidió que ambas partes exploraran a tiempo otras alternativas más aceptables para el club. La entidad de Anoeta decidió no dejarle salir de cualquier manera para reencontrarse con la misma situación el verano que viene. Y ahora llega el momento de reconducir una situación que sigue siendo compleja. Sadiq tiene 28 años, contrato hasta 2028, una cláusula de rescisión de 100 millones y un valor de mercado cifrado en cinco millones, cuatro veces menos de lo que costó en 2022.

Y es que han pasado sólo tres semanas desde que Sergio pronunciara las siguientes palabras sobre Sadiq: «Es un jugador que me ha costado tenerle cerca en toda la pretemporada, creo que ha estado más fuera que dentro». No pudieron hallarle acomodo y durante este tiempo, el nigeriano se ha estado ejercitando aparte para adquirir cierto tono físico, perdido durante unas semanas de incertidumbre sobre su futuro y no participación en los amistosos, que fueron después de un proceso vírico.

Queda por saber si, con el '15' a su espalda, realmente va a ser un efectivo más para Sergio, con opciones de saltar al campo, o simplemente será un futbolista más en los entrenamientos, pero elegido sistemáticamente para quedarse fuera de las convocatorias. Con Óskarsson ahora inhabilitado por una lesión muscular, el técnico está utilizando a Mikel Oyarzabal como delantero centro y está otorgando opciones a Karrikaburu en las segundas partes.

Otra recuperación fulgurante de Brais

Por su parte, Brais Méndez podrá ejercitarse en principio con una máscara de protección. El sábado también vio el encuentro ante el Madrid en el palco reservado a los jugadores al mediapunta gallego, muy afectado por la contusión que sufrió en el entrenamiento del viernes, que le produjo una fractura nasal y le llevó de cabeza al hospital, donde le realizaron una reducción. De sobra es conocida la rasmia del de Mos para acortar al máximo los plazos de sus lesiones y esta ocasión no va a ser una excepción. Sucic tuvo fiebre en las horas previas al choque ante el Real Madrid y ya está recuperado de esa pequeña indisposición.

El realista que también podrá ejercitarse sin problemas tras el día de descanso es Jon Gorrotxategi. El pivote de Eibar terminó muy lastrado el encuentro contra el Real Madrid, en apariencia lesionado, pero sólo se trataba de calambres. Por lo tanto, no tendrá problemas para ejercitarse y ser de la partida en el encuentro ante el viernes. Para este próximo duelo, trascendente en grado sumo tras sumar únicamente dos puntos de 12, las únicas bajas aseguradas serán las de Orri Óskarsson y Yangel Herrera.