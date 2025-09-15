Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Sadiq, en un entrenamiento de la pasada pretemporada de la Real Sociedad DV
Real Sociedad

Sadiq vuelve a escena

Presente en el palco en el partido contra el Real Madrid, Sergio cuenta con él en el entrenamiento del martes, igual que con Brais, con protección, y Sucic, todos ellos ausentes contra el Real Madrid

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Lunes, 15 de septiembre 2025, 11:17

Quizá era el momento que nadie esperaba ni quería hace apenas dos semanas y media, pero ha llegado. Sadiq Umar está de vuelta, ya con ... todas las consecuencias. Salvo que ofrezca alguna sorpresa el mercado de Qatar, que se cierra este martes día 16, o el de Emiratos Árabes, que será clausurado el 2 de octubre, el llamado 'látigo de Kaduna' permanecerá en la disciplina de la Real Sociedad por lo menos hasta la ventana de enero y será uno más desde ya. Por primera vez en el curso se le vio el pasado sábado viendo el encuentro de la Real Sociedad contra el Real Madrid desde el palco reservado a los jugadores, junto a compañeros como Brais, y Sergio Franscisco prevé contar con él ya a pleno rendimiento desde el entrenamiento de este martes 16, día en el que también prevé volver a disponer de otros dos futbolistas que se perdieron el duelo del sábado por distintos contratiempos físicos de última hora: Brais Méndez y Luka Sucic.

