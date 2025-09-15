Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Retenciones en la GI-20 en Donostia sentido Bilbao por dos coches accidentados
A partir de las 20.00 horas

Goazen Reala! analiza las causas del mal arranque

DV

Lunes, 15 de septiembre 2025, 08:14

Los dos puntos sobre doce posibles serán objeto de análisis y comentario en el programa Goazen Reala! que se podrá seguir a través de Youtube a partir de las 20.00 horas. Maite Jiménez contará con la compañía de los periodiatas de la redacción deportiva de EL DIARIO VASCO en un momento de campeonato donde la Real no ha sido capaz de obtener un triunfo en las cuatro jornadas disputadas.

Recuerda que puedes ver el programa al completo y los anteriores en nuestro canal de Youtube, con el seguimiento y la participación de los usuarios en todas sus redes sociales (Instagram, TikTok y ). Además puedes compartir tus impresiones sobre la actualidad del club con toda la afición txuri-urdin en el Foro de la Real Sociedad.

El programa referencia de la Real Sociedad también puede verse fácilmente en cualquier televisor que cuente con conexión a internet. Sólo hay que elegir la aplicación de YouTube y teclear en el buscador 'Diario Vasco' para acceder al canal de este periódico en dicha plataforma y disfrutar de sus vídeos. Es la opción más sencilla pero hay más, como conectar el móvil con la tele para enviar su señal a través de adaptadores como Chromecast, Fire TV Stick o AppleTV o conectarse a la web desde un ordenador y conectar éste vía cable HDMI al televisor.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Joan Manuel Serrat: el invitado estrella de la Bandera de La Concha que también animó a su equipo en San Sebastián
  2. 2

    La locura del alquiler: 150 solicitudes en una noche de toda Gipuzkoa para una vivienda en Arrasate
  3. 3 Bandera de La Concha: clasificaciones de las regatas en categoría masculina
  4. 4

    Investigan irregularidades en la selección de los futuros ertzainas en Arkaute
  5. 5

    Orio destroza a todos y conquista su 33 Bandera de la Concha
  6. 6

    Extracto de las conversaciones del escándalo de la Academia de Arkaute
  7. 7 Bandera de La Concha: clasificaciones de las regatas en categoría femenina
  8. 8

    Talleres de Gipuzkoa cambian cada día decenas de airbags defectuosos por un error de fábrica
  9. 9 Rescatan en helicóptero a dos octogenarios guipuzcoanos en Huesca
  10. 10

    El Gobierno central pide a Airbnb la retirada de anuncios de 138 pisos turísticos ilegales en Donostia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Goazen Reala! analiza las causas del mal arranque

Goazen Reala! analiza las causas del mal arranque