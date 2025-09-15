Goazen Reala! analiza las causas del mal arranque

DV Lunes, 15 de septiembre 2025, 08:14 Comenta Compartir

Los dos puntos sobre doce posibles serán objeto de análisis y comentario en el programa Goazen Reala! que se podrá seguir a través de Youtube a partir de las 20.00 horas. Maite Jiménez contará con la compañía de los periodiatas de la redacción deportiva de EL DIARIO VASCO en un momento de campeonato donde la Real no ha sido capaz de obtener un triunfo en las cuatro jornadas disputadas.

Recuerda que puedes ver el programa al completo y los anteriores en nuestro canal de Youtube, con el seguimiento y la participación de los usuarios en todas sus redes sociales (Instagram, TikTok y ). Además puedes compartir tus impresiones sobre la actualidad del club con toda la afición txuri-urdin en el Foro de la Real Sociedad.

El programa referencia de la Real Sociedad también puede verse fácilmente en cualquier televisor que cuente con conexión a internet. Sólo hay que elegir la aplicación de YouTube y teclear en el buscador 'Diario Vasco' para acceder al canal de este periódico en dicha plataforma y disfrutar de sus vídeos. Es la opción más sencilla pero hay más, como conectar el móvil con la tele para enviar su señal a través de adaptadores como Chromecast, Fire TV Stick o AppleTV o conectarse a la web desde un ordenador y conectar éste vía cable HDMI al televisor.