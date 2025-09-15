Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Take Kubo se lamenta de una ocasión fallada el pasado sábado en el choque ante el Real Madrid. Estrada
Real Sociedad

Los resultados de la Real inquietan más que el juego

Dos puntos de doce son el peor arranque de la última década y la plantilla cree que «hay mimbres para remontar el vuelo»

Raúl Melero

Raúl Melero

Lunes, 15 de septiembre 2025, 06:43

En el chinchón, el -10 es una gran jugada. Lástima que el fútbol no sea como los naipes porque precisamente son 10 los puntos que ... se ha dejado la Real Sociedad por el camino en un inicio de liga titubeante y que a más de uno le preocupa. No por el choque ante el Madrid, el partido más lógico para no puntuar, sino por los dos empates y una derrota cosechados ante Valencia,Espanyol y Oviedo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La locura del alquiler: 150 solicitudes en una noche de toda Gipuzkoa para una vivienda en Arrasate
  2. 2 Bandera de La Concha: clasificaciones de las regatas en categoría masculina
  3. 3 Joan Manuel Serrat: el invitado estrella de la Bandera de La Concha que también animó a su equipo en San Sebastián
  4. 4

    Investigan irregularidades en la selección de los futuros ertzainas en Arkaute
  5. 5

    Extracto de las conversaciones del escándalo de la Academia de Arkaute
  6. 6

    Orio destroza a todos y conquista su 33 Bandera de la Concha
  7. 7

    Talleres de Gipuzkoa cambian cada día decenas de airbags defectuosos por un error de fábrica
  8. 8 Bandera de La Concha: clasificaciones de las regatas en categoría femenina
  9. 9 David de Jorge: «He aprendido a disfrutar hoy sin aplazar los placeres a mañana»
  10. 10

    A esta Real Sociedad le sigue sin alcanzar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Los resultados de la Real inquietan más que el juego

Los resultados de la Real inquietan más que el juego