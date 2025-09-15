Los resultados de la Real inquietan más que el juego

En el chinchón, el -10 es una gran jugada. Lástima que el fútbol no sea como los naipes porque precisamente son 10 los puntos que ... se ha dejado la Real Sociedad por el camino en un inicio de liga titubeante y que a más de uno le preocupa. No por el choque ante el Madrid, el partido más lógico para no puntuar, sino por los dos empates y una derrota cosechados ante Valencia,Espanyol y Oviedo.

Aparece el viernes en el horizonte el Betis en el Villamarín (21.00 horas), en la primera semana de tres partidos de la temporada, como la primera oportunidad de sumar tres puntos de una tacada. Después, el miércoles 24, la Real recibirá al Mallorca (21.30 horas) y cerrará la semana el domingo 28 ante el Barcelona en la Ciudad Condal. Por supuesto que un triunfo lo cambia todo o enlazar un par de resultados positivos pero el resultado, más que el juego, inquieta a la parroquia blanquiazul.

La Real firma el peor arranque en las últimas diez temporadas. Son esos dos puntos de doce posibles. Esa misma cifra sumó la escuadra blanquiazul en la temporada 2015/16, con David Moyes al frente de la nave blanquiazul. El escocés fue despedido siete jornadas después y sustituido por Eusebio Sacristán.

En lo que va de siglo XXI solo ha habido dos temporadas con peor puntaje, la del descenso (06/07) y la 2001/02, cuando la Real solo fue capaz de sacar un punto de los doce primeros en juego. La mala puesta en escena del equipo es una continuación de cómo acabó la competición el curso pasado. Los fríos datos hacen estremecer a cualquier seguidor con alma positiva: tres triunfos en Liga en los 17 últimos choques ligueros disputados.

Puntos en las primeras cuatro jornadas Temp. 25/26 2

Temp. 24/25 4

Temp. 23/24 6

Temp. 22/23 7

Temp. 21/22 9

Temp. 20/21 5

Temp. 19/20 7

Temp. 18/19 4

Temp. 17/18 9

Temp. 16/17 4

Temp. 15/ 16 2

Las derrotas han sido por la mínima, con chance en ambos casos para haber rascado algún punto. Ante el Madrid, por el empuje tras la expulsión de Huijsen y el hecho de disputar una hora con un jugador más. En el Tartiere parecía inverosímil que la Real no se hubiera adelantado en el marcador con todas las veces que llegó en franquía a la meta carbayona.

Falta de puntería en ataque y demasiada permisividad en las transiciones están condenando un inicio liguero que no preocupa en el vestuario pero que los jugadores son conscientes que deben revertir.

Soler ve brotes verdes

«Sabemos los puntos que llevamos pero llevo solo diez días aquí y veo cosas positivas», declaró Carlos Soler tras el partido. Un choque que significó su debut con la elástica blanquiazul tras su llegada desde el Paris Saint Germain. Soler mira el futuro de forma halagüeña: «Tenemos una plantilla con mucho nivel para hacer una buena temporada y somos conscientes de que no hemos empezado bien, no hay duda» . A eso se agarran los pupilos de Sergio, quienes saben que merecen más de lo que tienen y que hay mimbres en la plantilla para ganar muchos partidos este curso. Sin embargo, la crudeza del resultado es la que es. Si hasta el momento con lo realizado solo ha dado para dos puntos, habrá que ser más agresivos y enérgicos, no solo en las dos áreas, si no también en la zona ancha del campo.

El centrocampista destacó en los minutos que tuvo ante el RealMadrid por su facilidad para mover el balón y encontrar con celeridad al compañero mejor situado. Esta semana será clave para ir a más en el apartado físico y puede que sea suficiente para verle como titular. Sergio también podrá echar mano de Brais Méndes y Luka Sucic después de que se quedaran fuera de la lista ante los merengues por un golpe en la nariz, en el caso de gallego y un proceso febril en lo que respecta al croata. Así las cosas, Yangel yÓskarsson serán, a priori, las únicas bajas que tendrá el entrenador realista en el choque del viernes en el Villamarín.

El curso parece que se ha puesto cuesta arriba con el titubeante arranque pero a nada que el equipo coja regularidad y se apoye en buenos resultados, debería instalarse en la zona noble de la tabla. Arranca la competición europea, de la que hemos gozado durante cinco años, donde los rivales se irán desgastando. Habrá que aprovechar cualquier resquicio y detalles a favor para subir puestos en la tabla.