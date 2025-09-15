El Betis envía 637 entradas a la Real para el duelo del viernes

El encuentro del viernes (21 horas) en La Cartuja ha cobrado tintes de dramático por la falta de puntos de la Real Sociedad, por ... lo que cualquier ayuda externa será agradecida por los de Sergio. El Betis ha remitido 637 localidades al club txuri urdin para este duelo entre rivales directos, por lo menos en las campañas precedentes. Tienen un precio único de 30 euros (más 1,5 de gestión) y se podrán solicitar desde este martes a las 10 horas.

La distribución de las localidades que dispondrá la Real será la siguiente: 527 para solicitudes de socios y RS Fans, 55 para compromisos del club y 55 para peñas. La Real recalca que las entradas se asignarán por orden de inscripción y que la solicitud será posible sólo durante este martes, día 16, y a través de la web oficial del club. Cada solicitante podrá solicitar dos tickets.

Será el miércoles 17 cuando se puedan recoger las entradas en la taquilla de Anoeta y cuando se pongan a la ventan las localidades sobrantes para el público en general en caso de que se supere el cupo. Desde el club se informa de que las entradas serán nominativas y de que no se permitirá el acceso a una persona diferente a la que tenga asignada su localidad. En la recogida no se permitirá modificación de datos ni devoluciones.

La Cartuja, imponente e inolvidable

El encuentro del viernes ofrece a la Real la posibilidad de retornar a un escenario que ya forma parte de su historia más gloriosa, La Cartuja de Sevilla, donde obtuvo su título de Copa del Rey el 3 de abril de 2021. El Benito Villamarín está de obras y esto obliga al Betis a jugar en este 'exilio', que tras la reforma y la ampliación finalizadas en 2025, se ha convertido en el cuarto estadio con mayor capacidad de España: 70.000 espectadores.