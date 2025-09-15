Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La afición de la Real, en el Carlos Tartiere de Oviedo Acero

El Betis envía 637 entradas a la Real para el duelo del viernes

Tienen un precio único de 30 euros (más 1,5 de gestión) y se pueden adquirir desde mañana martes

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Lunes, 15 de septiembre 2025, 12:21

El encuentro del viernes (21 horas) en La Cartuja ha cobrado tintes de dramático por la falta de puntos de la Real Sociedad, por ... lo que cualquier ayuda externa será agradecida por los de Sergio. El Betis ha remitido 637 localidades al club txuri urdin para este duelo entre rivales directos, por lo menos en las campañas precedentes. Tienen un precio único de 30 euros (más 1,5 de gestión) y se podrán solicitar desde este martes a las 10 horas.

