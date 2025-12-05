Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Luken Beitia despeja un balón durante el encuentro ante el Reus RS

La Real confirma la lesión de Beitia: problema para el primer y el segundo equipo

El central se rompió en el partido de Copa y ya no podrá retornar a los terrenos de juego hasta 2026

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Viernes, 5 de diciembre 2025, 16:44

Comenta

Lo que los equipos de Primera piden a las primeras eliminatorias de Copa del Rey es pasar de ronda, por supuesto, y a poder ... ser sin lesionados. La Real Sociedad cumplió lo primero sin alardes en Reus, donde cubrió el expediente con la ley del mínimo esfuerzo, pero no lo segundo. Y es que de ese encuentro salió lesionado un Luken Beitia que se retiró del campo cojeando y estirando al descanso y ya no volvió. El central elgoibartarra, en principio, no podrá regresar a los terrenos de juego hasta el próximo año, 2026.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece el socio número 1 de la Real Sociedad
  2. 2 Esta es la nueva cafetería que ocupará el local del Tanger en San Sebastián
  3. 3 Donostia recibe la visita de una familia especial
  4. 4

    Grandes clubes preguntan por Luka Sucic aunque todavía no hay negociaciones abiertas
  5. 5 Pello Reparaz, líder de Zetak en La Revuelta: «Rascas y solo queda el euskera para entender nuestro éxito»
  6. 6 La pareja que se jubiló a los 35 y 40 años y vive viajando: «Invertir es el único juego donde cuanto menos haces, más ganas»
  7. 7

    PSOE, PP, Junts y PNV pactan endurecer la ley contra la multirreincidencia delictiva
  8. 8 Detenida en Ordizia por causar un incendio en una comunidad de vecinos y amenazar después con poner una bomba
  9. 9

    El temporal abre tres boquetes en el muro de costa que empezaba a ser reparado en Ondarreta
  10. 10

    «¿Hay alguien ahí? ¡Rápido, coged las cosas rápido, viene la Policía!»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La Real confirma la lesión de Beitia: problema para el primer y el segundo equipo

La Real confirma la lesión de Beitia: problema para el primer y el segundo equipo