La Real confirma la lesión de Beitia: problema para el primer y el segundo equipo

Lo que los equipos de Primera piden a las primeras eliminatorias de Copa del Rey es pasar de ronda, por supuesto, y a poder ... ser sin lesionados. La Real Sociedad cumplió lo primero sin alardes en Reus, donde cubrió el expediente con la ley del mínimo esfuerzo, pero no lo segundo. Y es que de ese encuentro salió lesionado un Luken Beitia que se retiró del campo cojeando y estirando al descanso y ya no volvió. El central elgoibartarra, en principio, no podrá regresar a los terrenos de juego hasta el próximo año, 2026.

Informa este viernes la Real que Beitia «se retiró lesionado en la musculatura aductora de su cadera en el partido de Copa frente al Reus». Añade que «las pruebas realizadas ayer por las servicios médicos de la Real Sociedad confirman una lesión muscular en el aductor largo de su pierna derecha» e informa de que «su evolución marcará la disponibilidad». Que haya parte médico quiere decir que existe rotura fibrilar, por lo que el canterano deberá permanecer en el dique seco durante mínimo tres semanas.

Su ausencia hace un roto sobre todo en el segundo equipo, aunque Beitia había sido convocado por el primero para los dos últimos partidos y había jugado de salida contra el Reus a las órdenes de Sergio Francisco. Sin el elgoibarrés y sin el japonés Kazunari Kita, que está sancionado para este encuentro contra el Sporting de Gijón al ver la roja contra el Mirandés, Ansotegi tendrá que echar mano del 'C' de nuevo para componer el eje de su zaga este sábado en Anoeta. Lo previsible es que vuelva a reclutar a Iker Calderón, central de 19 años y 1,94 metros, que será el acompañante de Peru Rodríguez.

Beitia lleva ya una extensa trayectoria en en club, pese a que en el primer equipo sólo haya dado sus primeros pasos. El defensa de Elgoibar ha disputado tres encuentros con la Real, 66 con el Sanse y 42 con el 'C'. Además, es una de las grandes apuestas de futuro para el club, por cuanto el pasado mes de marzo renovó hasta 2029.