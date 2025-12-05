Sergio: «Tenemos que ser más constantes para adelantarnos en el marcador»

La Real Sociedad quiere volver a ganar en Liga este sábado (16.15 horas) en Mendizorrotza ante el Alavés tras el tropiezo ante el Villarreal ... de la semana pasada. Sergio Francisco recupera a Aramburu, Karrikaburu y Caleta-Car, pero sigue sin poder contar con Zubeldia.

Sobre el azkoitiarra ha reconocido que «en realidad no es gran cosa, pero está incómodo». «No queremos forzar y no se siente cómodo para poder llegar al partido», ha indicado. Sobre Karrikaburu, que regresa tras más de un mes fuera por lesión, ha apuntado que «le he visto apretando muchísimo a los recuperadores para volver cuanto antes».

Otro de los nombres propios más destacados en la comparecencia del irundarra ha sido el de Luka Sucic, baja el miércoles en Reus, pero que vuelve a la convocatoria. «Metemos en la convocatoria a los que tienen más energía y preparados para el partido y Luka no estaba para la convocatoria entonces. Ahora le veo mejor y lo meto», ha explicado el técnico sobre la ausencia del croata.

Sucic apenas está contando con minutos esta temporada y Sergio ha mantenido que «el tratamiento que tenemos con él es el mismo que con los demás». «Lo único que le pido es que muestre su nivel para que le podamos elegir el fin de semana», ha profundizado.

El preparador blanquiazul ha expresado que «tenemos olvidado el partido del Villarreal» y sobre el partido de mañana sostuvo que «tengo la sensación de que es un partido importante para reforzarnos. Veo a la gente enchufada». «Es un partido súper atractivo, es un derbi. Va a ser dificílísimo», ha auguruado.

Sergio se ha mostrado convencido de que su equipo debe «buscar el objetivo de adelantarnos en la primera parte» y ha destacado que «tenemos que sentirnos cómodos por delante en el marcador». Por ello ha abogado por «ser más constantes».

Contento por Pacheco

La Real está viendo puerta con más asiduidad últimamente, pero también está encajando más. Se ha alejado del equipo que temporadas atrás encadenaba resultados de 1-0 y 0-1. «Me gustaría repetir puertas a cero. Nosotros como equipo tenemos que cuidar mucho el balón parado que nos están penalizando y las transiciones. Sigo pensando que el rival no nos genera tanto para lo que estamos enajando. Me gustaria que todo el mundo subiera el nivel defensivo. Si queremos ganar partidos no podemos encajar tres goles», ha valorado.

Por último, se ha referido a Pacheco, cedido en el Alavés, que está disfrutando de minutos. «Me alegro mucho por él, está teniendo participación, que era nuestro pensamiento en verano. Me alegro que esté acumulando minutos y espero que le salgan bien las cosas mañana, pero que no acabe bien el partido para su equipo».