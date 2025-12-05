Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Sergio realiza una indicación durante un entrenamiento de la Real en Zubieta. Lobo Altuna

Real Sociedad

Sergio: «Tenemos que ser más constantes para adelantarnos en el marcador»

El técnico irundarra cree que el partido de este sábado (16.15 horas) en Vitoria «es importante para reforzarnos»

Imanol Troyano

Imanol Troyano

San Sebastián

Viernes, 5 de diciembre 2025, 14:32

La Real Sociedad quiere volver a ganar en Liga este sábado (16.15 horas) en Mendizorrotza ante el Alavés tras el tropiezo ante el Villarreal ... de la semana pasada. Sergio Francisco recupera a Aramburu, Karrikaburu y Caleta-Car, pero sigue sin poder contar con Zubeldia.

