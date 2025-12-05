Jon Pacheco (Elizondo, 2001) se cruzará mañana por primera vez con la Real. 96 partidos de txuri-urdin y toda una vida deportiva estarán delante ... del central navarro, que ha encontrado en su cesión en el Alavés el hábitat perfecto para rearmarse. «Va a ser especial, pero estoy concentrado y con ganas de darlo todo», avisa antes de un derbi al que llega con el rol de imprescindible en la retaguardia albiazul.

– Volvió de su lesión en el hombro antes de lo previsto. ¿Cómo logró acelerar los plazos?

– Suelo ser bastante cabezón y meto caña a los médicos y fisios. A la mínima que puedo tiro para adelante. Igual parecía un poco más al principio. Me acuerdo que me toqué, tenía un bulto y no podía mover el brazo. Luego no fue para tanto y los servicios médicos han hecho un gran trabajo. Es verdad que es una lesión que da un poco de guerra, pero si estoy para jugar es que estoy al 100%.

– Mañana se enfrenta por primera vez a la Real. En el acuerdo de cesión no hay 'cláusula del miedo'. Un buen gesto...

– Sí. Me dejaron porque la intención es que juegue la mayor cantidad de partidos posibles. Son dos encuentros más en los que puedo estar disponible.

– ¿Qué sentirá al medirse a un equipo con el que tiene contrato hasta 2030?

– Va a ser especial y también diferente porque nunca me he enfrentado a la Real, pero una vez que estás en el campo tampoco piensas quién está al otro lado. Cuando juegas contra el Barcelona o el Real Madrid no estás pendiente de si te mides a Mbappé o a no sé quién. Lo que quiero es hacerlo lo mejor posible e intentar aportar al equipo para ganar.

– El curso pasado tuvo menos protagonismo en la Real que las anteriores temporadas después de un verano en el que fue oro en París. ¿Cómo cambió el chip?

– Hace dos campañas hubo momentos en los que no jugué tanto pero acabé participando. En los Juegos Olímpico tenía a Cubarsí y a Eric García por delante, pero aún así también jugué. Luego volví a la Real y fue complicado, pero hay que ser lo suficientemente humilde y saber que hay futbolistas que son muy buenos en tu posición. El año pasado, sin continuidad, no pude mostrar mi mejor versión.

– ¿La conversación que tuvo con Sergio Francisco en verano fue clave para salir cedido?

–Sí. Me dijo que iba a seguir como hasta ahora, siendo el tercer o cuarto central. Después de la pretemporada quizá se quedó también un poco con las sensaciones de la temporada anterior. Una opinión totalmente respetable. Fue súper sincero conmigo. Me dijo lo que había y si quería buscar una salida. Al principio no contemplaba irme cedido pero son situaciones que se dan. El Alavés ya me había llamado antes y, por todas las condiciones y circunstancias, era el equipo idóneo para mí.

– ¿Fue su primera opción?

– Sí. Había algún club más, pero el Alavés está cerca de casa y para mí, que soy un 'tío de pueblo', de estar al lado de mi gente, es muy importante. Tampoco tenían tantos centrales y la gente que conocía me había hablado muy bien.

– La presencia de Guevara o Guridi también sería importante...

– Sí, conversé con ellos y desde el primer minuto me hablaron maravillas del club. Son gente humilde, trabajadora y es una gozada el día a día en el equipo.

– Acumula ya 600 minutos. ¿Cuánto necesitaba una campaña de jugar mucho?

– Más que jugar, creo que necesitaba tener 5 ó 6 partidos de continuidad para realmente demostrar si estaba capacitado o no para esto. Es muy difícil y te lo tienes que ganar, pero lo necesitas para demostrar tu nivel. Necesitaba que alguien me diera continuidad y confianza.

– ¿Es el derbi un partido clave que puede marcar el devenir de la temporada?

– Hay tranquilidad pero estamos alerta. No sé si puede marcar el devenir de la temporada, pero necesitamos ganar, así que vamos a ir a por ello.

– ¿Qué le ha pasado al Alavés para encadenar tres derrotas seguidas en Liga?

– Nos está costando meter más goles. Igual que defender defendemos todos, atacar también lo hacemos todos. Esto se ha juntado un poco con el calendario. Los dos primeros partidos (Girona y Celta) podíamos haber sacado más y el encuentro del Barcelona era complicado. Lo bueno es que estamos compitiendo en todos los duelos y tenemos que seguir trabajando, haciendo un poco hincapié en por qué nos está costando tanto marcar. Si hay un cambio lograremos un montón de puntos.

–¿Con qué estará contento al final del curso?

– Vine buscando recuperar esa confianza en mí, en volver a sentirme importante, y lo estoy consiguiendo. En cuanto al grupo debemos seguir igual. Tenemos más equipo que los puntos que llevamos. Si tenemos esa pizca de suerte vamos a ir para arriba.