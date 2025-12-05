Sergio recupera a Aramburu y Caleta-Car para Vitoria

Sergio Francisco recupera efectivos para el encuentro de este sábado (16.15 horas) en Mendizorrotza de la Real Sociedad ante el Alavés. Jon Mikel Aramburu ... y Duje Caleta-Car han vuelto a entrenarse con el grupo después de que causaran baja para el encuentro de Copa en Reus por distintos motivos.

El venezolano no pudo estar disponible para el encuentro copero por problemas físicos, esta mañana llevaba un vendaje en la rodilla, mientras que el croata, con un virus intestinal, se cayó de la convocatoria en el último momento. Ambos entrarán en la lista para jugar mañana.

Quien causará baja de nuevo será Igor Zubeldia. El azkoitiarra sigue arrastrando molestias musculares derivados del partido que jugó con la Euskal Selekzioa ante Palestina hace tres semanas. Todo indica que no entrará en la lista para el duelo ante el conjunto gasteiztarra.

Quien sí oposita a estar es Jon Karrikaburu, que ha trabajado con normalidad este viernes y volverá a estar disponible más de un mes después de su lesión. Sergio suma un efectivo más a la delantera, ya que también dispone de Sadiq y Gorka Carrera. El errenteriarra continúa en dinámica del primer equipo, al igual que Tomy Carbonell.

Oyarzabal, Óskarsson, Yangel Herrera, Rupérez y el mencionado Zubeldia siguen siendo las bajas en Zubieta. En unas horas Sergio Francisco hablará en rueda de prensa y dará a conocer la convocatoria para el encuentro ante el Alavés.