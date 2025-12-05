Trabajo hecho

Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia». Sin ánimo de ponernos más trascendentales de lo que merece la ocasión, ... traigo a colación la célebre frase que pronunció el replicante Rutger Hauer a Harrison Ford en Blade Runner para valorar el pase de la Real el miércoles en Reus a los dieciseisavos de final de Copa.

La eliminatoria no pasará a la historia. En eso estaremos de acuerdo. Pero se cumplió con el objetivo. ¿Acaso alguien recuerda lo que tuvo que sudar el equipo en Andratx hace dos temporadas o en Cuenca la pasada campaña? En aquellas dos ediciones de Copa la Real alcanzó las semifinales del torneo, que es lo que deja poso realmente, pero en ambas ocasiones superó la segunda ronda con lo justo y necesario. Como sucedió en Reus.

Sergio Francisco presentó una alineación con la presencia únicamente de dos teóricos titulares: Martín y Sergio Gómez. Trató de proteger a los habituales de la Liga y ni siquiera llegaron a jugar hombres como Kubo, Brais Méndez, Soler o Remiro, mientras que otros como Guedes o Gorrotxategi saltaron al campo bien entrada la segunda mitad.

El técnico irundarra, que espera poder recuperar efectivos defensivos como Aramburu o Zubeldia para Mendizorrotza, podrá formar un once de garantías y descansado ante el Alavés. No todos los primeras pudieron dar descanso a una parte importante de su plantilla para poder superar el 'trámite' de la segunda ronda.

Si alguien pensaba que la Real iba a tener sentenciada en la primera mitad la eliminatoria ante el conjunto catalán, por mucho que compite tres categorías más abajo, se dio de bruces con la realidad. Hubo que picar mucha piedra, pero la inercia del paso de los minutos hizo su trabajo para desnivelar el partido a favor de los realistas. No hubo que llevarse las manos a la cabeza.

Sin Europa, la Copa cobra mayor importancia para esa segunda unidad. En dos semanas vuelve a presentarse el torneo del K.O. con un rival de mayor exigencia. Muchos de los que fueron titulares en Reus podrían ser de nuevo escogidos para salir de inicio en los dieciseisavos de final de la competición. Será un partido diferente al del miércoles pasado. Seguro.

Desconocemos por completo cuál será la suerte del equipo de Sergio en la competición fetiche de la Real de Imanol Alguacil. El listón está puesto muy alto, con un título y dos semifinales en un lustro. Pero para alcanzar esos éxitos con el oriotarra antes hubo eliminatorias como la del Reus en el camino, aunque se hayan perdido como lágrimas en la lluvia.