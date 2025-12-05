Karrikaburu, gran novedad de cara al encuentro frente al Alavés El delantero de Elizondo vuelve a una convocatoria tras más de un mes de lesión, en la que también figuran Caleta-Car y Aramburu

Álvaro Guerra Viernes, 5 de diciembre 2025, 13:49 Comenta Compartir

La Real Sociedad ha hecho oficial la lista de jugadores que viajarán mañana a Vitoria para tratar de llevarse los tres puntos y confirmar la segunda victoria a domicilio de la temporada. La principal novedad es la vuelta de Jon Karrikaburu, que, tras un mes de lesión, vuelve a formar parte de una convocatoria y así Sergio suma un efectivo más a la delantera.

El atacante de Elizondo ha entrenado durante toda la semana y podrá contar con minutos para el choque de mañana ante el conjunto babazorro. Los que también figuran en la lista son Caleta-Car y Jon Mikel Aramburu. El croata ha superado el virus intestinal que le privó de jugar ante el Reus y el lateral venezolano sus los problemas físicos que le mermaban y apunta a formar parte del once que alineará Sergio Francisco mañana en Vitoria.

El que causará baja de nuevo es Igor Zubeldia. El central de Azkoitia sigue sin recuperarse de aquellas dolencias causadas en el partido con la Euskal Selekzioa y su vuelta al verde tendrá que esperar.

📋 La convocatoria para el partido de mañana. pic.twitter.com/OoDwNbFZ4o — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) December 5, 2025

Gorka Carrera y Tommy Carbonell, quienes han trabajado durante toda la semana con el primer equipo, no forman parte de la convocatoria y todo apunta a que jugarán con el Sanse ante el Sporting de Gijón este sábado a las 18.30 horas en Anoeta. Sorprende sobre todo la ausencia del delantero errenteriarra tras la baja de Oyarzabal y contando que 'Karrika' solo lleva una semana de trabajo sobre el verde a sus espaldas.

Oyarzabal, Óskarsson, Yangel Herrera, Rupérez son el resto de bajas que completan la lista, todos ellos todavía recuperándose de sus respectivas lesiones.

Así las cosas, no se esperan grandes novedades en el once de Sergio Francisco. Las principales dudas podrían ser el acompañante de Jon Martín en el eje de zaga y la composición del ataque. Arriba, lo normal es que continúen Guedes y Kubo, que además están descansados, y las alternativas para el tercer hombre son Sadiq, si el técnico se vuelve a decantar por contar con un ariete puro, o Barrene, si opta por tirar con tres extremos sin delantero centro. Karrikaburu, en principio, sería una opción para el banquillo y dependerá del transcurso del encuentro.

Temas

Real Sociedad de Fútbol