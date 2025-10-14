Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Take Kubo trata de arrebatar el cuero a Carlos Augusto en el amistoso de Japón ante Brasil en Tokio

Kubo disputa 54 minutos con Japón pese a sus molestias en el tobillo

Tremenda la remontada nipona en el amistoso celebrado en Tokio, en el que el realista, que apunta a Vigo, tuvo acciones destacadas

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Martes, 14 de octubre 2025, 14:58

La mala noticia es que Take Kubo disputó 54 minutos en un amistoso con Japón pese a esas molestias en el tobillo derecho que le ... están lastrando en los últimos tiempos en la Real Sociedad. La buena es que en apariencia aguantó bien, que salió del campo corriendo sin haber sufrido percance físico alguno y que dejó buenos destellos de su calidad. Su selección, además, rubricó una extraordinaria remontada ante Brasil, materializada sobre todo desde la salida del realista.

