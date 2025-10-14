Kubo disputa 54 minutos con Japón pese a sus molestias en el tobillo

La mala noticia es que Take Kubo disputó 54 minutos en un amistoso con Japón pese a esas molestias en el tobillo derecho que le ... están lastrando en los últimos tiempos en la Real Sociedad. La buena es que en apariencia aguantó bien, que salió del campo corriendo sin haber sufrido percance físico alguno y que dejó buenos destellos de su calidad. Su selección, además, rubricó una extraordinaria remontada ante Brasil, materializada sobre todo desde la salida del realista.

Resultó curioso, y un tanto hiriente para los técnicos de la Real, que el seleccionador nipón, Hajime Moriyasu, hiciera jugar de inicio en un amistoso a Kubo cuando unas horas antes había manifestado que estaba para jugar, pero no 90 minutos. El jugador de la Real fue ubicado en su habitual posición de extremo derecho en una especie de 3-4-3, con Ueda y Minamino como compañeros de ataque.

Le costó entrar en juego al realista. Lo hizo cuando Brasil ya había marcado el 0-1 por mediación de Paulo Henrique. Fue entonces cuando comenzó a hacer daño sobre todo tomando posiciones por dentro. El realista pidió dos faltas, que parecieron claras, fuera del área, que no fueron concedidas. Con el 0-2, obra de Martinelli, Take asumió todavía más protagonismo y facturó una jugada muy suya, aunque saliendo por fuera, con un pase de la muerte con la pierna derecha que no tuvo rematador.

Se entrena el viernes en Zubieta

En el segundo tiempo, con una Japón ya más agresiva, fue testigo de cómo Minamino recortaba distancias aprovechando un grosero error de la zaga brasileña. En el minuto 9 de ese segundo tiempo, Kubo fue reemplazado por su compañero Junya Ito. Siguió apretando Japón y firmaron Nakamura y Ueda para la locura de los asistentes al Estadio Ajinomoto de Tokyo.

Kubo comenzará mañana miércoles su viaje de vuelta a Gipuzkoa, adonde llegará el jueves, día de descanso para la Real. Por lo tanto, se le espera para el entrenamiento del viernes ya para preparar el duelo ante el Celta en Balaídos, donde los puntos son necesarios para la Real Sociedad.