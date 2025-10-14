Las flores de De la Fuente a Remiro y Oyarzabal: «De los mejores del mundo» El seleccionador de España se muestra encantado con los dos jugadores de la Real Sociedad a su disposición, que apuntan al Mundial de 2026

Ángel López San Sebastián Martes, 14 de octubre 2025, 10:51

La presencia de jugadores de la Real Sociedad en la selección española ha descendido con la marcha de Le Normand, Merino y Zubimendi -llegó a tener cinco representantes-, pero el seleccionador Luis de la Fuente se muestra encantado con los dos supervivientes txuri-urdin. El técnico riojano echó a flores tanto a Álex Remiro como a Mikel Oyarzabal en su comparecencia previa al encuentro de este martes ante Bulgaria en Valladolid, que puede sellar de manera virtual el pasaporte de España al Mundial norteamericano.

Lo previsible es que de cara a este encuentro, Oyarzabal siga siendo titular y Remiro aguarde su oportunidad en el banquillo, como habitúa, toda vez que para De la Fuente, «el de mañana no es un partido en el que no te juegues nada; siempre nos jugamos algo, responsabilidad, presión mediática y hay una clasificación en juego». Se entiende que jugarán los habituales, con las cinco bajas por lesión con respecto a la primera convocatoria. «No se hacen regalos, no es hacer un favor, queremos seguir ganando».

David Raya y Álex Remiro son jugadores de confianza total, de los mejores porteros del mundo« De la Fuente

En este contexto, parece imposible que Unai Simón no siga en la portería española. Y eso que, para el seleccionador, «si jugaran David Raya o Álex Remiro estaría superbien cubierta la portería». Y es para él, el meta del Arsenal y de la Real Sociedad «son jugadores de confianza total y de los mejores porteros del mundo, es lo que yo creo». A juicio del entrenador de Haro, «tenemos a seis de los 10 mejores porteros del mundo y ellos están entre esos seis».

«A Oyarzabal hay que ponerle en su lugar y reconocerle todo lo que está haciendo en la selección española» Luis de la Fuente

A Oyarzabal ya le había loado De la Fuente en sus anteriores comparecencias. Y en esta también aprovechó para dimensionar al capitán de la Real: «Hay que ponerle en su lugar y reconocerle todo lo que está haciendo en la selección española y fíjate qué representa en su club». Mikel suma cinco goles y cuatro asistencias en sus últimas seis comparecencias en una selección española en la que ha celebrado 18 goles en 48 partidos. Es el 15º goleador de todos los tiempos del combinado hispano y ya está a sólo dos dianas de Zarra y a tres de Míchel, del Real Madrid.

«Yo lo conozco, Oyarzabal siempre se entrega al 1.000 por ciento, es un jugador increíble» Le Normand

También Robin Le Normand tuvo palabras elogiosas hacia su excompañero Oyarzabal: «Yo lo conozco, siempre se entrega al 1.000 por ciento, es un jugador increíble. Es un lujo compartir el vestuario con él, más que un compañero es un amigo para mí».