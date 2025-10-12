Luis De la Fuente, contundente tras otro recital de Mikel Oyarzabal con España: «Está infravalorado, lo hace todo bien» Una nueva actuación brillante del capitán de la Real permitió a la selección española llevarse una nueva victoria: «Es el futbolista total», opina el seleccionador

Mikel Oyarzabal volvió a brillar con la camiseta de la selección española en el duelo disputado en la noche del sábado en Elche ante Georgia. En una suerte poco habitual, el lanzamiento de falta, el capitán de la Real Sociedad marcó el segundo gol para el combinado español que supuso el cierre de la cuenta de un partido de clasificación para el Mundial 2026 que finalizó con 2-0. El de Eibar lleva cinco goles en los últimos seis duelos con 'La Roja' y todos los focos le apuntan como el líder de un grupo con jugadores jóvenes y así lo valora también el seleccionador Luis de la Fuente.

De la Fuente cree que Oyarzabal «está infravalorado» y que por el «foco mediático» de otros jugadores en la selección, no tiene «el reconocimiento que merece». Así lo expresó el seleccionador en la comparecencia posterior al duelo disputado en Elche. «Mikel es un futbolista muy completo. El futbolista total, hace todo bien. De delantero centro, juega entre líneas, entiende la profundidad como ningún futbolista. En banda... Interpreta muy bien cada situación de juego. Es muy muy importante para nosotros».

De la Fuente metió también en ese grupo de futbolistas vitales para la selección y que tampoco tienen ese foco a Merino y Zubimendi. «¿Qué si está infravalorado Mikel? Creo que sí, estoy de acuerdo. Como otros muchos también, que no tienen el reconocimiento que deberían. No tienen que meter tres goles para ver el potencial futbolístico que tienen. Son futbolistas excepcionales. Pero a veces el foco mediático que tienen otros los tapen un poco», opinaba el seleccionador.

El gesto de Oyar con Ferrán

El entrenador riojano también valoró el gesto de Mikel Oyarzabal cediendo el penalti de la primera mitad del duelo a Ferrán Torres, quien no pudo convertirlo en gol. «No me ha parecido mal que lo tirase Ferrán. Tenemos varios lanzadores y en este equipo hay más que compañeros deportivos. Son amigos», apuntó De la Fuente