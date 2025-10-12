Mikel Oyarzabal: «¿Rabia contenida? Soy el primero que cuando las cosas no salen bien quiere hacerlo lo mejor posible» El capitán txuri-urdin volvió a marcar con la selección española y espera volver a acertar con un lanzamiento de falta: «Con la Real ya he marcado alguna»

A. Algaba Domingo, 12 de octubre 2025, 12:20

Mikel Oyarzabal marcó ayer el segundo gol de la selección española en la victoria frente a Georgia (2-0) en Elche. Y lo hizo en una suerte en la que no se suele prodigar tanto, el lanzamiento de faltas. «Con la Real he marcado alguna. No es lo habitual pero ojalá se puedan dar más cuando toque», explicaba el capitán de la Real Sociedad al finalizar el duelo.

Oyarzabal ha participado en algún gol de la selección española en los últimos seis duelos, con cinco goles y una asistencia. En el partido del sábado volvió a ser una de las figuras más destacadas y tuvo varias ocasiones claras. Los periodistas le preguntaron si cuando marcó de falta, su comedida celebración fue a causa de la rabia contenida o por el mal momento de la Real en este inicio de la temporada. «Cuando tienes ocasiones para marcar y no lo consigues, te frustras. Cada uno somos mayores y conscientes para ver cuándo las cosas te están saliendo bien o no, y uno mismo es el primero que cuando las cosas no salen, hace todo para que salgan bien», respondía el delantero de Eibar.

Oyarzabal, que fue alabado por el seleccionador Luis de la Fuente tras el partido, también se refirió a la cesión a Ferrán del penalti que se produjo en la primera parte y que fue errado por el futbolista del Barcelona. «Son situaciones que se dan en el partido. Es una pena que no haya entrado pero tengo la conciencia tranquila. Seguro que Ferrán se quitará esa espina en el siguiente partido», añadía el capitán de la Real Sociedad.

