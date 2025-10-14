Canteranos: Lo complicado es mantenerse

La Real Sociedad es un equipo de cantera, que se reconoce en cualquier punto de Gipuzkoa y en su forma de trabajar en Zubieta. Cada ... temporada un puñado de jugadores formados en casa tienen la oportunidad de cumplir su sueño y debutar con el primer equipo. Así ha funcionado a lo largo de su historia y así procura que siga siendo el propio club en el futuro.

La actual plantilla no iba a ser menos. Los canteranos siguen llegando, pero una cosa es alcanzar el primer equipo y otra bien distinta es poder mantenerse. Ser protagonista. Zubimendi, que ya es historia en la Real desde verano, ha sido el último canterano en asentarse con verdaderos galones con los mayores. El donostiarra se convirtió en futbolista del primer equipo a todos los efectos en 2020. Indiscutible prácticamente desde el primer día para Imanol, dejó 70 millones de euros en las arcas para recalar en el Arsenal. Hoy, otro canterano, en este caso de Eibar, trata de cubrir el enorme vacío que ha dejado en el centro del campo.

Jon Gorrotxategi está llamado a hacer carrera en el primer equipo. De momento, encadena seis partidos consecutivos como titular a las órdenes de Sergio Francisco en ocho partidos, una cantidad de partidos que podría haber sido mayor aún si no hubiera empezado lesionado la temporada. No se debe despreciar este registro, ya que si se echa un vistazo a las últimas temporadas, desde el salto de Zubimendi en 2020, tan solo cuatro canteranos más han enlazado por lo menos cinco titularidades consecutivas con el primer equipo, lo que demuestra lo complicado que resulta afianzarse una vez llegado a la élite.

El ejemplo de Beñat Turrientes refleja mejor que ningún otro esa dificultad. El beasaindarra, con dorsal del primer equipo desde hace tres campañas, ha superado recientemente los cien partidos como blanquiazul, pero en escasas ocasiones ha disfrutado de una verdadera continuidad sobre el verde.

En el curso 23/24 jugó siete partidos seguidos como titular, siendo parte activa de la última clasificación a Europa del equipo. Eso sí, su participación se debió a la lesión de Zubimendi, que causó baja en aquel final de curso. En la presente campaña lleva tres titularidades en ocho jornadas.

Otro de los canteranos que estaba llamado a ser uno de los pilares del futuro del equipo cuando se produjo su irrupción es Jon Pacheco. El de Elizondo también es jugador del primer equipo desde el curso 22/23, como Turrientes, pero esta temporada ha tenido que buscar una salida al Alavés en forma de cesión por las bajas expectativas de juego que se cernían sobre él.

Pacheco ha vivido estos años a la sombra de Zubeldia y Le Normand, y cuando el francés salió al Atlético de Madrid, el club apostó por Aguerd primero y Caleta-Car después. Sus siete titularidades consecutivas en los primeros meses de competición del curso 22/23 conforman su mejor marca como realista, entonces aprovechó la oportunidad por la lesión de Le Normand.

Confianza de Imanol y Sergio

El canterano que más continuidad ha disfrutado de los que han irrumpido en el último lustro es Pablo Marín. El riojano, en dinámica del primer equipo desde el pasado ejercicio, pese a que aún ocupa ficha del filial, es quien más oportunidades está teniendo en el equipo coincidiendo con la transformación que se está llevando a cabo en el centro del campo.

Adquirió mucho protagonismo en la segunda mitad de la pasada temporada. Llegó a alcanzar las once titularidades consecutivas, entre ellas la vuelta de las semifinales de Copa ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Este curso ha arrancado en la misma dinámica con Sergio Francisco. Colecciona seis titularidades en ocho jornadas con el irundarra.

Jon Martín, que también dio el salto al primer equipo la pasada campaña, pese a seguir llevando dorsal del filial, es otra de las figuras de la cantera que están llamadas a escribir el futuro del primer equipo de la Real. De momento, su participación en el presente curso se reduce a los noventa minutos que disputó ante el Espanyol en la segunda jornada. Se ha perdido los últimos enfrentamientos por lesión.

La pasada campaña llegó a acumular cinco titularidades seguidas en Liga con Imanol en el banquillo. Apenas tiene 19 años, pero ya ha podido comprobar que están caros los minutos en la élite. Esta temporada, sin Europa, habrá menos oportunidades para los teóricos suplentes. Pero incluso con competición continental de por medio una gran cantidad de canteranos han terminado por salir del club en los últimos años en busca de minutos.

Buscarse una salida

Jon Ander Olasagasti solo pudo presumir de tres titularidades seguidas como txuri-urdin y el pasado verano decidió marcharse al Levante. Urko González de Zárate es otro de los canteranos que no ha tenido la oportunidad de asentarse con el primer equipo y ha optado por buscarse una salida tras el buen comportamiento que demostró en el Espanyol.

Guridi, Sola, Merquelanz o Roberto López son otros canteranos que ilusionaron con su salto al primer equipo en los últimos años pero que no terminaron de tener la continuidad necesaria para triunfar con los mayores. Todos ellos han formado parte de la mejor Real de los últimos cuarenta años y han coincidido con plantillas de nivel sobresaliente. Ya se sabe que lo difícil no es llegar, sino mantenerse.