«La plantilla de la Real Sociedad está herida y cuenta las horas para el choque ante el Celta»

Los periodistas de El Diario Vasco analizan los aspectos que debe mejorar el conjunto txuri-urdin para derrotar a los gallegos y salir de los puestos de descenso

San Sebastián

Lunes, 13 de octubre 2025, 19:59

La Real Sociedad busca remontar el vuelo en liga. Y es que los de Sergio han dejado muchas dudas tras un mal inicio de campeonato que les ha llevado a sumar cinco puntos de 24 posibles en las primeras ocho jornadas. Ello les ha dejado en decimonovena posición, en puestos de descenso, situación que han de revertir a la mayor brevedad. La primera oportunidad la tendrán este domingo (16.15 horas) en Balaídos, donde los txuri-urdin se juegan tres puntos clave tras el parón de selecciones.

Por ello, en Goazen Reala! los periodistas de El Diario Vasco analizan qué aspectos ha de mejorar el conjunto realista para cambiar su dinámica negativa. Es por ello que Iris Moreno, Ángel López y Miguel González afirman que los jugadores se encuentran con ganas de cambiar el rumbo: «La plantilla está herida y cuenta las horas para el choque ante el Celta».

Recuerda que puedes ver el programa al completo y los anteriores en nuestro canal de Youtube, con el seguimiento y la participación de los usuarios en todas sus redes sociales (Instagram, TikTok y ). Además puedes compartir tus impresiones sobre la actualidad del club con toda la afición txuri-urdin en el Foro de la Real Sociedad.

El programa referencia de la Real Sociedad también puede verse fácilmente en cualquier televisor que cuente con conexión a internet. Sólo hay que elegir la aplicación de YouTube y teclear en el buscador 'Diario Vasco' para acceder al canal de este periódico en dicha plataforma y disfrutar de sus vídeos. Es la opción más sencilla pero hay más, como conectar el móvil con la tele para enviar su señal a través de adaptadores como Chromecast, Fire TV Stick o AppleTV o conectarse a la web desde un ordenador y conectar éste vía cable HDMI al televisor.

