«La plantilla de la Real Sociedad está herida y cuenta las horas para el choque ante el Celta»

La Real Sociedad busca remontar el vuelo en liga. Y es que los de Sergio han dejado muchas dudas tras un mal inicio de campeonato que les ha llevado a sumar cinco puntos de 24 posibles en las primeras ocho jornadas. Ello les ha dejado en decimonovena posición, en puestos de descenso, situación que han de revertir a la mayor brevedad. La primera oportunidad la tendrán este domingo (16.15 horas) en Balaídos, donde los txuri-urdin se juegan tres puntos clave tras el parón de selecciones.

Por ello, en Goazen Reala! los periodistas de El Diario Vasco analizan qué aspectos ha de mejorar el conjunto realista para cambiar su dinámica negativa. Es por ello que Iris Moreno, Ángel López y Miguel González afirman que los jugadores se encuentran con ganas de cambiar el rumbo: «La plantilla está herida y cuenta las horas para el choque ante el Celta».

