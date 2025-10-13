Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sergio Francisco da instrucciones a los jugadores durante un entrenamiento en Zubieta. MORQUECHO

Real Sociedad

Una semana para que la Real Sociedad cambie el rumbo

El conjunto txuri-urdin retoma este lunes el trabajo en Zubieta sin los internacionales y a la espera de recuperar lesionados para visitar al Celta este domingo

Imanol Troyano

Imanol Troyano

San Sebastián

Lunes, 13 de octubre 2025, 06:29

Comenta

La hoja del calendario anticipa el ecuador de octubre, todavía no se ha alcanzado la novena jornada de Liga, pero la Real Sociedad se adentra ... ya en una de las semanas que deben servir para reconducir su errática trayectoria en el campeonato. Después de una primera semana de reflexión con motivo de la penúltima ventana FIFA del 2025, el conjunto txuri-urdin afronta desde este lunes en Zubieta una semana de mucho trabajo y concienciación para sacar adelante su visita del domingo a Balaídos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La oferta de alquiler de larga duración cae a la mitad en Donostia al activarse los nuevos topes
  2. 2 Luis De la Fuente, contundente tras otro recital de Mikel Oyarzabal con España: «Está infravalorado, lo hace todo bien»
  3. 3

    Graves disturbios por la presencia de La Falange en Vitoria con una veintena de heridos y 19 detenidos
  4. 4 La fugaz alegría de Aitor Etxeberria: descalificado tras ganar el 3 Playas con el dorsal de su hermano
  5. 5

    «La renuncia de Goia es el reconocimiento del fracaso de un modelo de ciudad»
  6. 6 Mikel Etxarri: «Llegué a un acuerdo con Uranga para que no me propusiera como entrenador de la Real»
  7. 7 Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años
  8. 8

    «San Sebastián es especial: aquí están tres de mis obras que me hicieron más feliz»
  9. 9

    El aterrizaje en Donostia del superordenador de IBM abre una nueva era tecnológica
  10. 10

    Â«El Puerto de Pasaia debe traspasarse a Euskadi para que recobre su importanciaÂ»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Una semana para que la Real Sociedad cambie el rumbo

Una semana para que la Real Sociedad cambie el rumbo