Una semana para que la Real Sociedad cambie el rumbo

La hoja del calendario anticipa el ecuador de octubre, todavía no se ha alcanzado la novena jornada de Liga, pero la Real Sociedad se adentra ... ya en una de las semanas que deben servir para reconducir su errática trayectoria en el campeonato. Después de una primera semana de reflexión con motivo de la penúltima ventana FIFA del 2025, el conjunto txuri-urdin afronta desde este lunes en Zubieta una semana de mucho trabajo y concienciación para sacar adelante su visita del domingo a Balaídos.

La Real se mide al Celta, uno de los equipos que se encargaron de desposeerle su condición de europea el pasado curso. El conjunto vigués ocupa esta campaña en el continente el hueco dejado por el cuadro guipuzcoano, pero tampoco está para demasiadas alegrías en el torneo doméstico. Todavía no ha ganado y sus seis puntos se deben a otros tantos empates. En Vigo también se espera la reacción de su equipo, que tan solo cuenta con un punto más que los realistas.

Sergio Francisco ha tenido que abrir muy pronto su gabinete de crisis y trabaja ya consciente de que los resultados no se pueden hacer esperar. Discutido ya en ciertos sectores, pero respaldado por el director de fútbol Erik Bretos, el técnico irundarra sabe mejor que nadie lo que va a terminar sucediendo si sus jugadores no suman los suficientes puntos en las próximas fechas.

Así las cosas iniciará su semana de reválida sin la presencia de los internacionales, que no estarán de vuelta al completo hasta un par de días antes del partido, ni los pocos lesionados que aún se mantienen en la enfermería. Se espera el regreso de Jon Martín, Aritz podría ser otra de las altas, mientras Óskarsson acelera para estar pronto de vuelta.

Quien seguro que estará disponible es Yangel Herrera, después de estrenarse el pasado jueves en el partido de entrenamiento ante Osasuna en el que llegó a disputar los primeros 45 minutos. El venezolano apunta a debutar en partido oficial este domingo, si bien su inactividad durante alrededor de dos meses invita a pensar a que habrá que esperar para disfrutar de su mejor versión.

La Real inicia la semana decidida a cambiar su rumbo. La plantilla está herida después del tropiezo ante el Rayo Vallecano en casa y cuenta las horas para que llegue el choque de Balaídos y poder empezar a remediar la delicada situación en la que se halla. Los jugadores se sienten responsabilizados por el mal inicio de temporada, a pesar de que las miradas apunten sobre todo hacia el entrenador.

Sostener el nivel

El equipo se recluirá en su refugio de Zubieta para aislarse del ruido externo y poder trabajar con todas las garantías. A la Real se le avecina un atractivo calendario hasta noviembre, antes del último parón del año. Después de visitar Vigo recibirá al Sevilla en Anoeta y días más tarde comenzará su andadura en la Copa frente al Negreira gallego. Luego llegará el derbi en casa ante el Athletic, uno de los duelos más esperados en el calendario y viajará a Elche el 7 de noviembre para medirse a uno de los equipos revelación en lo que llevamos de Liga.

El cuadro txuri-urdin aún debe acreditar un nivel sostenido en la presente campaña. Acumula muy buenas fases de juego en casi todos sus compromisos, pero también inquietantes momentos de desconexión en todos ellos, incluso ante el Mallorca cuando logró su única victoria. El éxito de su reacción dependerá en gran medida de su capacidad de reducir esos peligrosos periodos que le debilitan.