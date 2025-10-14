Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Barrenetxea celebra junto a Aramburu, Brais y Turrientes una victoria de la Real en noviembre del curso pasado. DE LA HERA
Real Sociedad

La Real Sociedad siempre ha sumado tras el parón de octubre

Es el equipo que ha logrado más puntos entre esta ventana internacional y la de noviembre desde el curso 20/21, lo que le permitió ganar posiciones

Miguel González

Miguel González

San Sebastián

Martes, 14 de octubre 2025, 02:00

Comenta

La Real ya mira al encuentro del domingo (16.15) en Balaídos para intentar remontar posiciones en la clasificación. A la espera de recuperar ... a los internacionales que están con sus selecciones durante esta ventana, el cuadro txuri-urdin quiere hacer propósito de enmienda para conseguir en los próximos encuentros los resultados que se le han negado hasta ahora. Nadie esperaba en verano que los de Sergio fueran a ir penúltimos en la tabla cuando se han consumido ocho jornadas de Liga y la intención a partir de ahora es recuperar el terreno perdido.

