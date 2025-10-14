La Real Sociedad siempre ha sumado tras el parón de octubre

La Real ya mira al encuentro del domingo (16.15) en Balaídos para intentar remontar posiciones en la clasificación. A la espera de recuperar ... a los internacionales que están con sus selecciones durante esta ventana, el cuadro txuri-urdin quiere hacer propósito de enmienda para conseguir en los próximos encuentros los resultados que se le han negado hasta ahora. Nadie esperaba en verano que los de Sergio fueran a ir penúltimos en la tabla cuando se han consumido ocho jornadas de Liga y la intención a partir de ahora es recuperar el terreno perdido.

La semana pasada el amistoso ante Osasuna ya dejó buenas vibraciones. No solo por la victoria (2-0), sino por las sensaciones positivas que ofrecieron jugadores como Zakharyan y Goti, lo que demuestra que hay calidad en la tercera altura, el doblete de Karrikaburu con dos buenos tantos y el estreno de Yangel Herrera, que pudo completar sin incidencias los primeros 45 minutos del partido y estará en el banquillo de Vigo con la idea de estrenarse oficialmente con la elástica blanquiazul.

La Real tiene ahora cuatro partidos de Liga y uno de Copa hasta el parón de noviembre, ya que después de visitar al Celta, recibirá al Sevilla el viernes 24 y al Athletic el sábado 1 de noviembre y jugará en Elche el viernes 7 de noviembre. La cita copera es el martes 28 ante el Negreira de la regional gallega.

Buenos precedentes

Aunque agua pasada no mueve molino, ese periodo entre los parones de octubre y noviembre le han sentado muy bien al cuadro realista en los últimos años y a ello quiere agarrarse ahora de nuevo para incrementar su cuenta de puntos. De hecho, es el equipo que más ha sumado en ese tramo contabilizando las cuatro últimas temporadas, desde la 20/21 a la 24/25. En 2022 no hubo esos primeros parones internacionales porque se jugó el Mundial de Qatar en noviembre y diciembre.

En total han sido 17 jornadas celebradas en ese tiempo. Normalmente son cuatro, pero en el curso 21/22 hubo una añadida entre semana, por lo que se jugaron cinco partidos. No hay nadie que haya sumado más puntos que la Real en este tramo del campeonato, con 39, ya que solo el Real Madrid es capaz de igualarlos. El Atlético se queda en 37 y el Barcelona en 30.

Su mejor actuación se dio en la campaña 20/21 en la que enlazó cuatro victorias ante Betis (0-3), Huesca (4-1), Celta (1-4) y Granada (2-0) que le llevaron hasta la segunda posición en la novena jornada con 20 puntos, a uno del Atlético. El mérito fue grande porque entre el 18 de octubre y el 8 de noviembre, además de esos cuatro partidos, jugó tres de la Europa League, fuera en Rijeka y en casa contra Nápoles y AZ Alkmaar, por lo que Imanol tuvo que dosificar fuerzas.

En la 21/22 también se desempeñó con eficacia en ese tramo de la temporada con tres victorias y dos empates en cinco encuentros. Ganó al Mallorca (1-0), Celta (0-2) y Osasuna (0-2), y empató fuera ante el Atlético (2-2) después de ir ganando 0-2 y frente al Athletic (1-1) en Anoeta al encajar un gol en el descuento. Como también estaba en Europa, le tocó jugar dos partidos de competición continental, ambos ante el Sturm Graz. Con esos 11 puntos sumados en Liga se encaramó a la tercera plaza, a dos de un Real Madrid líder.

Hace dos años, en la 23/24, consiguió dos victorias, ante el Mallorca (1-0) y Almería (1-3), y un empate, a domicilio en Vallecas (2-2) en cuatro jornadas, cayendo en casa ante el Barcelona (0-1) en el descuento. Esos resultados le permitieron subir hasta la sexta posición. En esas semanas se midió dos veces al Benfica en la Champions y ganó al Buñol en la primera ronda de Copa.

El curso pasado ganó al Girona (0-1), Sevilla (0-2) y Barcelona (1-0), siendo sorprendido por Osasuna (0-2) en Anoeta. Con esos nueve puntos la Real avanzó de la posición 15 a la novena en cuatro jornadas. En la Europa League jugó fuera ante el Maccabi Tel Aviv y el Viktoria Plzen. Ahora, el equipo de Sergio también quiere aprovechar un tramo del campeonato que siempre se le ha dado bien.