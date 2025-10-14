Jon Martín: «Estos parones se hacen largos, pero sirven para mejorar»

Jon Martín quiere más. La semana pasada amplió un año más su contrato con la Real Sociedad, hasta junio de 2031, convirtiéndose en ... el realista con la vinculación más larga de la plantilla. Agradece la confianza depositada por el club, pero no se conforma. Quiere ser más importante, sobre todo en el terreno de juego.

«Desde que estoy aquí me han transmitido esa confianza, siempre me he sentido importante y quiero devolver esa confianza», ha indicado el lasartearra esta mañana en Zubieta. «Vengo todos los días a demostrar el 100%, todos queremos jugar, es lo que nos hace felices, pero la decisión final el fin de semana no es cosa mía», ha valorado.

No le inquieta la baja participación que está teniendo esta temporada. Tan solo ha jugado los noventa minutos contra el Espanyol y se ha perdido los últimos choques por lesión. «Acabamos de empezar y no hemos jugado muchos partidos». Ha reconocido tener «esa incertidumbre por saber si vas a jugar» y desconoce si el contexto actual del equipo perjudica para que Sergio apueste por los jóvenes con menos experiencia. «No sé si influye o no, dependiendo del partido que sea decide el mejor once. Hasta ahora no ha sido así y yo sigo trabajando para convencerle».

Aún arrastra secuelas del esguince del tobillo que le ha dejado fuera de juego las últimas semanas. Este lunes no se ha entrenado con el grupo, pero el martes espera poder reincorporarse con sus compañeros. «Estoy mejor, pensaba que iba a ser menos, aunque no ha sido demasiado. Llegué a la selección y pensé que estaría para hacer algo, pero hablé con los médicos y vimos que fue algo más», ha declarado.

«Veremos si llego al partido de Vigo, pero los últimos días he saltado al césped y las cosas han salido bien»

«El año pasado ante el Unión Berlín me hago un esguince y no fue para tanto, por eso pensaba que esta vez iba a ser igual. Veremos si llego al partido de Vigo, pero los últimos días he saltado al césped y las cosas han salido bien», ha confirmado. Le ha dado pena no haber podido participar en el Mundial Sub-20, «todo chaval quiere jugar un Mundial». «Han hecho un gran papel, he seguido prácticamente todos los partidos y seguramente estén fastidiados. Había mucha ilusión».

Sobre la situación de la Real, ve al equipo «con confianza y mucha motivación». «Estos parones se hacen largos y son jodidos, pero sirven para preparar y mirar lo que hay que mejorar», ha opinado. Jon Martín quiere ayudar sobre el campo y, por qué no, también aportando con goles. «En pretemporada alguna opción tuve, llegará cuando toque».