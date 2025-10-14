Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Jon Martín, en su rueda de prensa de este martes en Zubieta

Real Sociedad

Jon Martín: «Estos parones se hacen largos, pero sirven para mejorar»

El lasartearra, que amplió su contrato hasta 2031 la semana pasada, destaca que «siempre he sentido la confianza del club»

Imanol Troyano

Imanol Troyano

San Sebastián

Martes, 14 de octubre 2025, 14:34

Comenta

Jon Martín quiere más. La semana pasada amplió un año más su contrato con la Real Sociedad, hasta junio de 2031, convirtiéndose en ... el realista con la vinculación más larga de la plantilla. Agradece la confianza depositada por el club, pero no se conforma. Quiere ser más importante, sobre todo en el terreno de juego.

