El García Calvo de Negreira se engalanará para recibir a la Real el día 28

Es evidente que, tal y como están las cosas, la prioridad absoluta es enderezar el rumbo en Liga y salir del pozo a la mayor ... brevedad, pero la Copa del Rey representa una nueva ilusión para la Real Sociedad en este octubre tan frío en lo deportivo para los txuri-urdin. La escuadra guipuzcoana visita al SD Negreira, de la Preferente gallega, el martes 28 de octubre (21 horas) en su campo del Jesús García Calvo. Ya es oficial: ése será el escenario del encuentro, toda vez que la instalación de gradas supletorias permitirá que su capacidad crezca desde los 2.000 a los 3.000 espectadores. Desde este miércoles las localidades se podrán a la venta para los socios nicrarienses.

Será el partido más importante en la historia del Negreira y del campo Jesús García Calvo, cuyo nombre homenajea al fundador de Feiraco, la cooperativa láctea más importante de Galicia. El club coruñés da prioridad a sus 600 abonados, que pagan 80 euros anualmente por poder acudir al campo a ver su equipo. Para ir al partido contra la Real deben estar al corriente de pago y abonar 25 euros los adultos y 15 los juveniles por cada entrada. A partir del viernes, se abre el plazo para adquirir las localidades correspondientes a las gradas supletorias y las de tribuna no reservadas por los abonados. El Negreira también ha habilitado un teléfono para realizar una reserva previa de localidades, el 641 060935.

Para un club cuyos ingresos anuales rondan los 180.000 euros, este encuentro copero ante un equipo de Primera como la Real Sociedad representa una inyección económica de primer orden, como en años precedentes lo fue para el Becerril, el Panadería Pulido, el Buñol, el Cazalegas o el Jove Español de San Vicente.

