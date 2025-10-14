Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El SD Negreira, en el Jesús García calvo SDN

El García Calvo de Negreira se engalanará para recibir a la Real el día 28

El modesto campo gallego podrá acoger a 3.000 espectadores en el partido de Copa de primera ronda: este miércoles se ponen las entradas a la venta

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Martes, 14 de octubre 2025, 13:10

Comenta

Es evidente que, tal y como están las cosas, la prioridad absoluta es enderezar el rumbo en Liga y salir del pozo a la mayor ... brevedad, pero la Copa del Rey representa una nueva ilusión para la Real Sociedad en este octubre tan frío en lo deportivo para los txuri-urdin. La escuadra guipuzcoana visita al SD Negreira, de la Preferente gallega, el martes 28 de octubre (21 horas) en su campo del Jesús García Calvo. Ya es oficial: ése será el escenario del encuentro, toda vez que la instalación de gradas supletorias permitirá que su capacidad crezca desde los 2.000 a los 3.000 espectadores. Desde este miércoles las localidades se podrán a la venta para los socios nicrarienses.

