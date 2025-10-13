Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Aramburu ensaya el disparo en el partido ante el Mallorca Morquecho

Aramburu vuelve antes de tiempo

Se suspende el amistoso ante Belice que iba a disputar la selección de Venezuela en Chicago y el realista anticipará en unos días su retorno a Gipuzkoa

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Lunes, 13 de octubre 2025, 17:15

Buenas noticias para Sergio Francisco y la Real Sociedad. La suspensión del partido amistoso que iban a disputar las selecciones de Venezuela y Belice ... en Chicago en la madrugada del martes al miércoles ha sido suspendido y, por lo tanto, Jon Mikel Aramburu volverá a Gipuzkoa con unos días de antelación. Este encuentro se canceló por «circunstancias de fuerza mayor» -problemas de seguridad- y el lateral derecho y su club lo agradecen porque le permite volver antes y tener más tiempo para descansar y cuidar esa rodilla izquierda que le está dando guerra desde el partido ante el Mallorca.

