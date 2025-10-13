Aramburu vuelve antes de tiempo

Buenas noticias para Sergio Francisco y la Real Sociedad. La suspensión del partido amistoso que iban a disputar las selecciones de Venezuela y Belice ... en Chicago en la madrugada del martes al miércoles ha sido suspendido y, por lo tanto, Jon Mikel Aramburu volverá a Gipuzkoa con unos días de antelación. Este encuentro se canceló por «circunstancias de fuerza mayor» -problemas de seguridad- y el lateral derecho y su club lo agradecen porque le permite volver antes y tener más tiempo para descansar y cuidar esa rodilla izquierda que le está dando guerra desde el partido ante el Mallorca.

Aramburu se encuentra este lunes todavía en tierras americanas aunque espera tomar un vuelo de retorno en las próximas horas tras disputar los primeros 75 minutos del duelo del pasado fin de semana ante Argentina (derrota 1-0). Era lo que el seleccionador vinotinto y el futbolista habían pactado para este amistoso, al mismo tiempo que la idea era la de que no participara ante Belice, pero, en todo caso, antes de esta suspensión tenía que quedarse y ser parte de la concentración hasta el final.

Favorito para su puesto

De esta manera, en función de las combinaciones que consiga y de su nivel de cansancio a la vuelta, Aramburu podrá ejercitarse ya con sus compañeros el próximo miércoles y no ya el viernes como estaba previsto. Sergio ha decretado el jueves como jornada de descanso para poder contar con todos -incluido Kubo- desde el viernes. Pese al buen rendimiento de Odriozola en Montjuïc ante el Barcelona y a las molestias del caraqueño, Sergio se decantó por Aramburu para el encuentro ante el Rayo Vallecano y, en condiciones normales, lo normal que es que haga lo propio el domingo en Balaídos, más teniendo en cuenta que puede retornar con cierta antelación.

Los primeros internacionales en incorporarse a la disciplina de trabajo en la Real deben ser Sucic y Caleta-Car. El centrocampista marcó un gol ante Gibraltar este pasado domingo, partido en el que el central, por las rotaciones, se quedó fuera de la convocatoria.