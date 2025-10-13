El fútbol más allá de las fronteras de Zubieta

Bruno Parcero San Sebastián Lunes, 13 de octubre 2025, 00:03 Comenta Compartir

Desde que la Real Sociedad regresara a Primera División por última vez, 129 futbolistas han disputado algún minuto con la elástica txuri-urdin en estas 16 temporadas. 104 ya no están en el club, aunque cuatro siguen perteneciendo a la Real al jugar como cedidos. Del centenar restante, 31 han colgado ya las botas y ocho están sin equipo. Los otros 66 juegan repartidos por medio mundo en diferentes categorías, 41 de ellos en España de los que 22 lo hacen en Primera División, diez en Segunda y otros nueve repartidos entre Primera, Segunda y Tercera RFEF. Es el fútbol más allá de la Real Sociedad.

El Atlético de Madrid es el equipo que más extxuri-urdin aglutina en sus filas con cuatro futbolistas, todos ellos con pasado reciente en el club. Son Robin Le Normand, Alexander Sorloth, Javi Galán y Antoine Griezmann. El Athletic y el Eibar, con tres, son destinos más lógicos, sobre todo para los jugadores formados en Zubieta.

De aquella Real que jugó en Primera tras el ascenso solamente siguen en activo Antoine Griezmann y Asier Illarramendi. El mutrikuarra, tras su paso por Estados Unidos para jugar en el Dallas FC, milita a sus 35 años en el Kitchee de Hong Kong que dirige el gasteiztarra Iñigo Calderón, si bien aún no ha podido debutar en partido oficial.

El exótico caso de Illarra no es el único ya que hay otros tres jugadores con pasado txuri-urdin evolucionando en ligas asiáticas menores. Son el delantero suizo Haris Seferovic, el portero Andoni Zubiaurre y el extremo Alain Oyarzun.

A sus 33 años Haris Seferovic juega en la segunda división de Dubai. El United FC es su decimoquinto club

El punta helvético, autor de aquel inolvidable tanto en Gerland ante el Olympique de Lyon en la previa de la Champions, evoluciona en la actualidad en el United FC pero no de Manchester, sino de Dubai, donde lucha por ascender a la máxima categoría de la liga de los Emiratos Árabes en la que ha estado jugando los últimos años y que incluso ganó hace dos con el Al-Wasl. El United FC es el decimoquinto club de su carrera. Y todavía tiene 33 años.

Andoni Zubiaurre defiende la portería del Johor Darul de Malasia con el que también se proclamó campeón el pasado año y en el que militan viejos conocidos como el ex armero Ager Aketxe o Samu Castillejo, mientras que Alain Oyarzun, tras su paso por la India, prueba fortuna en el Kanchanaburi Power de Tailandia donde ha disputado cuatro partidos sin lograr ver puerta.

En Asia, pero en una liga de mayor nivel como la de Arabia Saudí evolucionan Theo Hernández e Iñigo Martínez.

Canales brilla en el Monterrey donde le acompaña Héctor Moreno, además de Sergio Ramos, Ocampos o Martial

De Asia saltamos a norteamérica, concretamente a México. Allí, en la máxima categoría juegan en el Monterrey Sergio Canales y Héctor Moreno que comparten equipo con futbolistas como Sergio Ramos, Lucas Ocampos o Antony Martial. El cántabro, que está lesionado en los isquiotibiales, lleva seis goles en nueve jornadas y su equipo es tercero.

También en México, pero en el modesto Querétaro FC, decimocuarto del campeonato,milita el central mexicano Diego Reyes.

Y sin abandonar el continente americano nos encontramos en Brasil a Willian José, que también con 33 años juega en el Esporte Clube Bahía tras llegar en enero del Spartak de Moscú, donde apenas estuvo medio año. Su equipo marcha en quinta posición de la Série A brasileña y él suma cinco goles y cuatro asistencias en 22 partidos, siendo decisivo en la última jornada al anotar el tanto del triunfo ante el Flamengo. Y si Seferovic suma 15 clubes, 14 acumula en su periplo profesional el delantero de Porto Calvo.

Ya en Europa, en la Süper Lig turca evolucionan Kevin Rdrigues y Modibo Sagnan. El de Baiona, titular en todos los partidos en el Gaziantep y que ha marcado un gol, juega en el quinto clasificado y lucha con el Fenerbahçe y el Besiktas por una plaza en Europa. Sagnan, con tres participaciones en siete partidos, está cedido por el Montpelier al Caikur Ryzespor que lucha por la permanencia.

El drama de Callens

Cerca, en Grecia, trata de hacerse un hueco el peruano Alexander Callens que sólo jugó 45 minutos en el primer equipo de la Real en un encuentro copero en Oviedo y que actualmente defiende los colores del AEK de Atenas de Luka Jovic. No obstante, un grave problema cardiaco le ha impedido jugar con el líder de la Superliga helena. El internacional peruano lleva desde noviembre del pasado año sin jugar a consecuencia de una infección viral y tras casi un año parado medita su retirada.

Diez son los futbolistas que vistieron la txur-urdin que militan en alguna de las cinco grandes ligas europeas. En la Premier League inglesa juegan Zubimendi, Odegaard y Merino (Arsenal) e Isak (Liverpool); en la Ligue 1 francesa lo hacen Hamari Traoré (Paris FC), Gero Rulli y Nayef Aguerd (Olympique de Marsella) y Mohamed-Ali Cho (OGC Niza); y en Portugal están Naïs Djouara y Bruma.

El extremo franco-argelino brilla en el Arouca, undécimo clasificado con el que ha marcado tres goles y dado una asistencia en ocho partidos. Bruma, con contrato con el conjunto lisboeta hasta 2028, se recupera de la rotura del tendón de Aquiles para ponerse a las órdenes de Jose Mourinho cuanto antes.

Los 41s restantes juegan en alguna de nuestras ligas, nueve de ellos fuera de lo que es el fútbol profesional (Primera y Segunda División). Ander Martín, Cristo Romero, David Concha y Pablo Hervías lo hacen en Primera RFEF. Eneko Capilla, quien fuera una de las principales promesas de Zubieta, milita en la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes de Segunda RFEF tras su paso por el fútbol griego y por el Calahorra. En esa misma categoría juega también Jon Gaztañaga con los colores del Beasain y el meta Toño Ramírez, que defiende la portería del Náxara riojano, rival del Eibar en la Copa.

Y hay otros dos exrealistas que juegan en la Tercera RFEF. Son Raúl Navas e Iker Hernández. El veterano central milita en el Club Atlético Central sevillano tras su paso la pasada campaña por el Recreativo de Huelva; y el delantero urnietarra de 31 años evoluciona en el Palencia CF, líder del Grupo 8.

Hay otros ocho futbolistas que están sin equipo: Martin Merquelanz, Joseba Zaldua, Rafinha Alcantara, Luca Sangalli, Rubén Pardo, Oier Olazabal. Héctor Hernández y Jeffrey Sarpong. Y otros 31 ya han colgado las botas, aunque muchos de ellos siguen ligados al mundo del fútbol realizando diferentes funciones.

Reporta un error