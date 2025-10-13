Kubo, mejorado de su lesión y nominado a mejor jugador asiático del año

La Real Sociedad nececita recuperar la mejor versión de Take Kubo para acercarse a ser lo que fue hace no tanto. El futbolista japonés comenzó ... muy bien la temporada, con partidos notables ante el Valencia y el Espanyol, pero su rendimiento se ha ido desplomando, lastrado desde el pasado parón internacional por un esguince en su tobillo izquierdo. Pese a esa lesión, el crack de Kawasaki fue convocado por su selección para los amistosos ante Paraguay, que no disputó por seguir mermado por su dolencia, y contra Brasil de este martes, encuentro que sí podría disputar ya que está mejorado de su problema.

Cartel del partido con la imagen de Take Kubo JFA

Kubo ya participa en las prácticas colectivas de la selección de Japón y se postula para volver ante Brasil, en el atractivo encuentro amistoso que enfrenta a estos dos combinados nacionales este martes (12.30 horas) en el Estadio Ajinamoto de Tokyo. Buena noticia para la Real que esté mejor, no tanto que vaya a jugar a cinco días de un partido decisivo para los txuri-urdin como el del domingo ante el Celta en Balaídos. La previsión es que vuelva a Gipuzkoa el jueves y pueda entrenarse el viernes.

Taremi, Kubo y Kang-In Lee, los nominados al mejor jugador asiático del año

Por otra parte, la otra buena noticia para Kubo es que figura entre los tres elegidos para ser el mejor jugador asiático del año. Los otros dos nominados para alzarse con esta distinción de la Asian Football Confederation son el iraní Mehdi Taremi, futbolista del Inter de Milán y del Olympiacos de Darko Kovacevic y Kang-In Lee, surcoreano del Paris Saint Germain y gran favorito para las apuestas.

Por otra parte, en lo que respecta a los internacionales, Mikel Oyarzabal parte de nuevo con todas las opciones de volver a ser titular en el encuentro que la selección española disputa este martes (20.45 horas) ante Bulgaria en Valladolid, clasificatorio para el Mundial del próximo año. Y es que Ferran Torres, delantero del Barcelona, está descartado por unas molestias y retorna ya con el equipo blaugrana.