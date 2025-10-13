Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Take Kubo JFA

Kubo, mejorado de su lesión y nominado a mejor jugador asiático del año

El japonés ya se entrena con normalidad con su selección y podría volver este martes ante Brasil y además está entre los candidatos a mejor jugador de Asia junto a Mehdi Taremi y Kang-In Lee

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Lunes, 13 de octubre 2025, 11:23

Comenta

La Real Sociedad nececita recuperar la mejor versión de Take Kubo para acercarse a ser lo que fue hace no tanto. El futbolista japonés comenzó ... muy bien la temporada, con partidos notables ante el Valencia y el Espanyol, pero su rendimiento se ha ido desplomando, lastrado desde el pasado parón internacional por un esguince en su tobillo izquierdo. Pese a esa lesión, el crack de Kawasaki fue convocado por su selección para los amistosos ante Paraguay, que no disputó por seguir mermado por su dolencia, y contra Brasil de este martes, encuentro que sí podría disputar ya que está mejorado de su problema.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

