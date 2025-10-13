Kubo, mejorado de su lesión y nominado a mejor jugador asiático del año
El japonés ya se entrena con normalidad con su selección y podría volver este martes ante Brasil y además está entre los candidatos a mejor jugador de Asia junto a Mehdi Taremi y Kang-In Lee
San Sebastián
Lunes, 13 de octubre 2025, 11:23
La Real Sociedad nececita recuperar la mejor versión de Take Kubo para acercarse a ser lo que fue hace no tanto. El futbolista japonés comenzó ... muy bien la temporada, con partidos notables ante el Valencia y el Espanyol, pero su rendimiento se ha ido desplomando, lastrado desde el pasado parón internacional por un esguince en su tobillo izquierdo. Pese a esa lesión, el crack de Kawasaki fue convocado por su selección para los amistosos ante Paraguay, que no disputó por seguir mermado por su dolencia, y contra Brasil de este martes, encuentro que sí podría disputar ya que está mejorado de su problema.
Kubo ya participa en las prácticas colectivas de la selección de Japón y se postula para volver ante Brasil, en el atractivo encuentro amistoso que enfrenta a estos dos combinados nacionales este martes (12.30 horas) en el Estadio Ajinamoto de Tokyo. Buena noticia para la Real que esté mejor, no tanto que vaya a jugar a cinco días de un partido decisivo para los txuri-urdin como el del domingo ante el Celta en Balaídos. La previsión es que vuelva a Gipuzkoa el jueves y pueda entrenarse el viernes.
Por otra parte, la otra buena noticia para Kubo es que figura entre los tres elegidos para ser el mejor jugador asiático del año. Los otros dos nominados para alzarse con esta distinción de la Asian Football Confederation son el iraní Mehdi Taremi, futbolista del Inter de Milán y del Olympiacos de Darko Kovacevic y Kang-In Lee, surcoreano del Paris Saint Germain y gran favorito para las apuestas.
Por otra parte, en lo que respecta a los internacionales, Mikel Oyarzabal parte de nuevo con todas las opciones de volver a ser titular en el encuentro que la selección española disputa este martes (20.45 horas) ante Bulgaria en Valladolid, clasificatorio para el Mundial del próximo año. Y es que Ferran Torres, delantero del Barcelona, está descartado por unas molestias y retorna ya con el equipo blaugrana.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión