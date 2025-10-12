Sucic marca con Croacia y Caleta-Car, fuera de la convocatoria

Los jugadores de la Real Sociedad afrontaron el presente parón liguero en plena depresión por caer a la 19ª plaza de la clasificación tras ... perder en casa ante el Rayo Vallecano, pero alguno de sus jugadores han podido recobrar cierta confianza y autoestima con sus selecciones. Tras el golazo de falta de Oyarzabal con España del sábado, llegó el turno de Luka Sucic. El centrocampista, llamado a última hora por su selección, la de Croacia, por las lesiones, firmó de volea el segundo de los tres goles que anotaron los croatas ante Gibraltar (3-0) en partido clasificatorio para el Mundial del próximo año. Para este encuentro no fue convocado Caleta-Car, por lo que cero minutos para el central tras los 90 del pasado jueves ante Chequia.

🚨🚨| 🌎 GOAL | 🇭🇷 Croatia 2-0 Gibraltar 🇬🇮 | LUKA SUCIC

Sucic no formó parte de un 'once' inicial de Croacia repleto de meritorios. De hecho, el seleccionador Zlatko Dalić cambió a sus 11 jugadores de un partido a otro y el centrocampista, fuera de la convocatoria del jueves ante Chequia, tampoco fue elegido de inicio esta vez. Pero sí pudo salir al descanso reemplazando a Nikola Moro. El realista aprovechó un rechace en corto de la defensa gibraltareña para dar la tranquilidad con un disparo con la zurda sin dejarla caer muy cerca del borde del área pequeña. Lo celebró con calma, cerrando el puño y dejándose agasajar por sus compañeros. Era el minuto 78 y todavía hubo tiempo de un tercer tanto, obra de Erlic.

Este tanto puede ser terapeútico para un futbolista que ha comenzado muy mal la temporada en la Real, en el aspecto colectivo e individual. Sólo ha disputado 121 minutos en ocho partidos y Sergio sólo le eligió en uno para ser titular, contra el Espanyol, y cometió un error en la entrega que costó el primer gol perico. El club y los técnicos conservan mucha confianza en su potencial, pero el croata no termina de entender el mensaje del nuevo entrenador.

Contra Gibraltar, Sucic realizó 23 toques al balón, acertó en el 79% de sus pases, ganó la mitad de sus duelos y perdió cinco balones. Pero marcó por fin y ahora se le espera de vuelta en todos los sentidos en la Real. En principio, tanto él como Caleta-car retornarán mañana mismo a Gipuzkoa y lo normal es que puedan participar en el entrenamiento del miércoles para preparar el duelo del domingo ante el Celta en Balaídos.