Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sucic cierra el puño para celebrar su gol a Gibraltar Reuters

Sucic marca con Croacia y Caleta-Car, fuera de la convocatoria

El centrocampista, llamado a última hora, participó activamente en el triunfo croata ante Gibraltar (3-0)

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Domingo, 12 de octubre 2025, 23:50

Comenta

Los jugadores de la Real Sociedad afrontaron el presente parón liguero en plena depresión por caer a la 19ª plaza de la clasificación tras ... perder en casa ante el Rayo Vallecano, pero alguno de sus jugadores han podido recobrar cierta confianza y autoestima con sus selecciones. Tras el golazo de falta de Oyarzabal con España del sábado, llegó el turno de Luka Sucic. El centrocampista, llamado a última hora por su selección, la de Croacia, por las lesiones, firmó de volea el segundo de los tres goles que anotaron los croatas ante Gibraltar (3-0) en partido clasificatorio para el Mundial del próximo año. Para este encuentro no fue convocado Caleta-Car, por lo que cero minutos para el central tras los 90 del pasado jueves ante Chequia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La oferta de alquiler de larga duración cae a la mitad en Donostia al activarse los nuevos topes
  2. 2 Luis De la Fuente, contundente tras otro recital de Mikel Oyarzabal con España: «Está infravalorado, lo hace todo bien»
  3. 3

    Graves disturbios por la presencia de La Falange en Vitoria con una veintena de heridos y 19 detenidos
  4. 4 La fugaz alegría de Aitor Etxeberria: descalificado tras ganar el 3 Playas con el dorsal de su hermano
  5. 5

    «La renuncia de Goia es el reconocimiento del fracaso de un modelo de ciudad»
  6. 6 Mikel Etxarri: «Llegué a un acuerdo con Uranga para que no me propusiera como entrenador de la Real»
  7. 7 Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años
  8. 8

    «San Sebastián es especial: aquí están tres de mis obras que me hicieron más feliz»
  9. 9

    El aterrizaje en Donostia del superordenador de IBM abre una nueva era tecnológica
  10. 10

    «El Puerto de Pasaia debe traspasarse a Euskadi para que recobre su importancia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Sucic marca con Croacia y Caleta-Car, fuera de la convocatoria

Sucic marca con Croacia y Caleta-Car, fuera de la convocatoria