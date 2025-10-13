Orri Óskarsson y Aritz Elustondo, de vuelta con el grupo en Zubieta

La Real Sociedad ha vuelto a los entrenamientos este lunes en Zubieta con las buenas noticias de los regresos de Óskarsson y Aritz al trabajo ... grupal. Los de Sergio Francisco se han ejercitado sin la presencia de los internacionales. Tampoco se ha entrenado Jon Martín, al que se le espera en los próximos días.

Óskarsson está de vuelta después de que cayera lesionado el 30 de agosto en la visita al Oviedo. El islandés sufrió una lesión muscular en el recto anterior de la pierna izquierda que le ha mantenido en el dique seco mes y medio. Aritz, por su parte, está recuperado ya de la contusión que sufrió en una costilla hace tres semanas en Sevilla en un entrenamiento posterior al partido frente al Betis.

Así las cosas Jon Martín y Rupérez se quedan como únicos integrantes de la enfermería txuri-urdin, si bien se espera que el primero esté de vuelta esta misma semana. El lasartearra está mejor de la dolencia en el tobillo que le ha hecho perderse los dos últimos enfrentamientos.

Sergio va recuperando efectivos de cara al encuentro de este domingo (16.15 horas) ante el Celta en Balaídos. Está previsto que los jugadores croatas Sucic y Caleta-Car se incorporen próximamente a la dinámica grupal después de jugar el domingo el último compromiso internacional. Además, Jon Mikel Aramburu regresará antes de tiempo a Zubieta después de que se haya suspendido el segundo amistoso de Venezuela en este parón que estaba programado para la madrugada del miércoles.