Óskarsson golpea el balón durante el entrenamiento de este lunes en Zubieta. RS

Real Sociedad

Orri Óskarsson y Aritz Elustondo, de vuelta con el grupo en Zubieta

Quien todavía no regresa es Jon Martín, aunque se le espera en los próximos días

Imanol Troyano

Imanol Troyano

San Sebastián

Lunes, 13 de octubre 2025, 19:15

La Real Sociedad ha vuelto a los entrenamientos este lunes en Zubieta con las buenas noticias de los regresos de Óskarsson y Aritz al trabajo ... grupal. Los de Sergio Francisco se han ejercitado sin la presencia de los internacionales. Tampoco se ha entrenado Jon Martín, al que se le espera en los próximos días.

