Jon Martín renueva con la Real hasta 2031

Tres en raya. En tiempos en los que la pelotita no entra, Zubieta. Hay que apostar por ellos, pero luego también ponerlos en el campo ... y darles la máxima confianza. La Real Sociedad ha anunciado este viernes la renovación de Jon Martín hasta 2031, que amplía así un año más su vinculación con el club txuri-urdin cuando esta temporada debe dar un paso más en su progresión en la élite. El central se une así a las renovaciones esta misma semana de Gorrotxategi y Rupérez.

El central, que renovó en abril del año pasado cuando todavía era jugador del Sanse, ve mejoradas sus prestaciones ya como pleno integrante del primer equipo, por lo que la Real blinda a una de sus promesas más prometedoras de la última década protegiéndose así de posibles clubes invasores. Con Jon Martín y con el resto de canteranos siempre hay que ir con cuidado, pero el lasartearra tiene unas condiciones asombrosas como para ser un jugador importantísimo en la Real y en la Liga.

El central de 19 años pelea por hacerse un hueco en la zaga txuri-urdin cuando ahora mismo Sergio Franscisco está apostando por Zubeldia y Caleta-Car. El lasartearra solo ha jugado un encuentro este curso, ante el Espanyol en Anoeta, en el que cometió penalti pero luego se rehizo para cuajar una magnífica segunda parte. Se espera que poco a poco vaya entrando en el grupo.

De momento, Martín sigue recuperándose de ese esguince de tobillo que le ha apartado del mundial sub-20. El realista iba a ser indispensable en una cita importante, pero la dolencia le hizo tener que volverse de Chile, donde todavía se está jugando el torneo. El central mejora y podría comenzar a entrenarse la próxima semana, y tal y como informó este periódico su dolencia no pasaría de las dos semanas por lo que podría estar disponible ante el Celta el domingo 19 a la vuelta del parón.