Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jon Martín, junto a Aperribay durante el acto de su renovación hasta 2031 RS
Real Sociedad

Jon Martín renueva con la Real hasta 2031

El lasartearra, que amplió su vinculación el año pasado, mejora sus prestaciones como uno de los pilares de futuro

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Viernes, 10 de octubre 2025, 12:55

Comenta

Tres en raya. En tiempos en los que la pelotita no entra, Zubieta. Hay que apostar por ellos, pero luego también ponerlos en el campo ... y darles la máxima confianza. La Real Sociedad ha anunciado este viernes la renovación de Jon Martín hasta 2031, que amplía así un año más su vinculación con el club txuri-urdin cuando esta temporada debe dar un paso más en su progresión en la élite. El central se une así a las renovaciones esta misma semana de Gorrotxategi y Rupérez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Obligan a un supermercado a readmitir a una trabajadora en Gipuzkoa a la que vigiló con un detective tras acumular 550 días de baja
  2. 2 Barbara Goenaga y sus recuerdos de juventud en San Sebastián: «Los vendían en Gros en una tienda punk»
  3. 3 El tabnabbing, la nueva estafa sobre la que alerta la Policía Nacional: «Todo es cuestión de un pequeño gesto»
  4. 4

    Sapa suministrará su tecnología al Ejército de EE UU con un acuerdo pionero por 5.000 millones
  5. 5

    «Hacía lo que quería conmigo, utilizaba mi cartilla y la tarjeta del banco»
  6. 6

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»
  7. 7

    Orona invertirá 60 millones en una nueva planta en Hernani que creará 150 empleos
  8. 8

    La Real Sociedad gana a Osasuna con doblete de Karrikaburu
  9. 9

    15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos
  10. 10

    La cooperativa Dikar de Grupo Mondragon confirma la compra de Ternua y salva la marca del concurso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Jon Martín renueva con la Real hasta 2031

Jon Martín renueva con la Real hasta 2031