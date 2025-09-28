Jon Martin, con un esguince de tobillo, podría volver en dos semanas

Sergio Francisco apunta a tener buenas noticias desde la enfermería con Jon Martín. El central, que se pierde el Mundial sub-20 que arranca estos ... días en Chile, podría estar de vuelta en dos semanas según ha podido saber este periódico. El lasartearra sufre un esguince de tobillo que no parece demasiada cosa hasta tal punto de que a día de hoy no se espera que se haga más pruebas médicas en Donostia y basta con el parte médico emitido por la selección.

Paco Gallardo, seleccionador español, y el resto de su staff, han optado por tener desde el día 1 un central sano como Álvaro Cortés, central del Barcelona que será quien ocupe el lugar de Martín. España debuta este domingo ante Marruecos (22.00 horas), pero Jon Martín no podría estar en ningún partido de la fase de grupos. El miércoles se ven las caras con Méxigo y el domingo 5 se enfrentan a Brasil.

Habrá que ver cómo evoluciona ese tobillo, pero las pruebas realizadas indican que en dos semanas podría estar de vuelta en los terrenos de juego. El lasartearra se perderá con total seguridad el encuentro del próximo domingo ante el Rayo Vallecano, pero el parón de selecciones esta vez le va a venir de perlas para seguir tratándose su dolencia. Sin embargo, si se cumplen las predicciones médicas, podría tener opción de regresar el domingo 19. La Real volverá a la competición en Balaídos ante el Celta.

Sin duda se trata de una buena noticia para el entrenador de Irun, toda vez que Zubeldia y Caleta-Car son en la actualidad los dos centrales que tiene disponibles Sergio. Aritz, que continúa con esa dolencia en una costilla tras un golpe en un entrenamiento, sí que debería estar listo para el encuentro ante el Rayo Vallecano. En la enfermería también está Yangel, en el proceso final de su recuperación, y Óskarsson, que del mismo modo trabaja para volver cuanto antes.