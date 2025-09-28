Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Jon Martín pelea con Roberto en el encuentro ante el Espanyol EFE
Real Sociedad

Jon Martin, con un esguince de tobillo, podría volver en dos semanas

El lasartearra ya está en Donostia, ha visto el Sanse-Córdoba en Anoeta y no se va a hacer más pruebas en casa

Beñat Barreto

Beñat Barreto

Enviado especial a Barcelona

Domingo, 28 de septiembre 2025, 18:07

Sergio Francisco apunta a tener buenas noticias desde la enfermería con Jon Martín. El central, que se pierde el Mundial sub-20 que arranca estos ... días en Chile, podría estar de vuelta en dos semanas según ha podido saber este periódico. El lasartearra sufre un esguince de tobillo que no parece demasiada cosa hasta tal punto de que a día de hoy no se espera que se haga más pruebas médicas en Donostia y basta con el parte médico emitido por la selección.

