Los dos croatas se suman a la causa de Vigo

Paralelamente a la disputa de los partidos de clasificación para el Mundial, la Real Sociedad continúa trabajando de cara al partido del domingo ante ... el Celta. Y lo ha hecho este martes con la presencia de Duje Caleta-Car y Luka Sucic, una vez cumplidos con sus compromisos internacionales con Croacia. Ambos fueron las dos grandes novedades de un entrenamiento en el que volvieron a participar Aritz Elustondo y Orri Óskarsson, mientras Sergio espera el regreso hoy tanto de Jon Martín como de Jon Mikel Aramburu. También han entrenado con la primera plantilla Fraga, Arana y Folgado, los tres porteros del Sanse.

En la sesión matinal de este martes, Caleta-Car y Sucic regresaron a Zubieta después de haber disputado solo uno de los dos partidos que tenían que jugar Croacia. El central disputó los 90 minutos frente a la República Checa, encuentro en el que Sucic no fue convocado. Y ante Gibraltar descansó el zaguero mientras que el centrocampista salía en la segunda mitad y anotaba uno de los tres tantos de su selección después de haber estado apartado unas convocatorias por su seleccionador. Ambos llegan por tanto felices y sin muchos kilómetros a sus espaldas.

A quienes se ve cada vez mejor es a Aritz Elustondo y Orri Oskarsson que apuntan a poder entrar en la convocatoria frente al Celta, si bien es cierto que el técnico irundarra deberá realizar algún descarte al haber recuperado efectivos. Yangel Herrera sigue ejercitándose a pleno rendimiento y está previsto que este miércoles se incorpore al grupo Jon Martín, tal y como él mismo anunció durante su comparecencia. El central lasartearra ya se ha recuperado de la lesión de tobillo que se produjo durante la concentración con la selección Sub-20, aunque el domingo parece pronto para que reaparezca y, dado que sólo tendrá unos pocos entrenamientos, podría ser uno de los descartes.

Aramburu, el miércoles

Quedan por incorporarse al grupo cuatro futbolistas. Jon Mikel Aramburu, tras jugar 75 minutos el fin de semana ante Argentina, se sumará hoy al grupo una vez que se suspendió el amistoso en Chicago ante Belice que tenía que haberse jugado en la madrugada del martes al miércoles, lo que ha permitido al jugador txuri-urdin no forzar esa rodilla izquierda que le está dando algunos problemas.

Tanto Mikel Oyarzabal como Álex Remiro se sumarán al grupo el viernes junto a Take Kubo, ya que mañana la plantilla tiene jornada de descanso. El japonés ha disputado 54 minutos pese a sus molestias de tobillo en la victoria frente a Brasil (3-2) y ha sido sustituido justo después de que la selección nipona recortara diferencias.

Así que si no hay sorpresas en la sesión de mañana, la única baja en la sesión del viernes sería la de Rupérez.