Sucic regatea a un compañero en el entrenamiento de Zubieta

Sucic regatea a un compañero en el entrenamiento de Zubieta RS

Los dos croatas se suman a la causa de Vigo

Sucic y Caleta-Car se ejercitan con normalidad en Zubieta y está previsto que Aramburu y Jon Martín lo hagan este miércoles

Bruno Parcero

Bruno Parcero

San Sebastián

Martes, 14 de octubre 2025, 15:45

Paralelamente a la disputa de los partidos de clasificación para el Mundial, la Real Sociedad continúa trabajando de cara al partido del domingo ante ... el Celta. Y lo ha hecho este martes con la presencia de Duje Caleta-Car y Luka Sucic, una vez cumplidos con sus compromisos internacionales con Croacia. Ambos fueron las dos grandes novedades de un entrenamiento en el que volvieron a participar Aritz Elustondo y Orri Óskarsson, mientras Sergio espera el regreso hoy tanto de Jon Martín como de Jon Mikel Aramburu. También han entrenado con la primera plantilla Fraga, Arana y Folgado, los tres porteros del Sanse.

diariovasco Los dos croatas se suman a la causa de Vigo