Kubo ya está aquí

Sergio Francisco ya cuenta con toda su plantilla salvo Orri Óskarsson. La recaída de su lesión del delantero islandés quiebra el esperado pleno ... de jugadores que el entrenador de la Real Sociedad esperaba tener este viernes en Zubieta. La noticia más esperanzadora es la reincorporación a los entrenamientos de Take Kubo, que se ha entrenado en Zubieta tras jugar en la noche del martes ante Brasil en Japón. También se ejercitan junto a sus compañeros los otros dos internacionales que tuvieron el partido hace tres días: Mikel Oyarzabal y Álex Remiro.

De hecho, la sesión ha comenzado con el habitual 'pasillo' de collejas a un Take Kubo cuyo estado físico todavía ofrece alguna duda por esas molestias en el tobillo derecho que no le impidieron disputar 54 minutos ante Brasil el pasado martes. Sergio cuenta con normalidad con él para este encuentro en Vigo y los siguientes, aunque no se descarta que parte desde el banquillo como en el choque ante el Rayo Vallecano y sea Guedes el titular. El de Kawasaki se quedó en puertas de ser elegido como el mejor jugador asiático del año, galardón que se llevó Kang In Lee, del PSG, en la ceremonia celebrada este pasado jueves en el King Fahad Cultural Center de Riad, capital de Arabia Saudí.

Kubo golpea el cuero entre Brais y Karrikaburu en el entrenamiento de este viernes Iñigo Royo

De nuevo han participado con normalidad futbolistas como Yangel Herrera, Aritz Elustondo o Jon Martín, que podrían entrar en la convocatoria para el encuentro ante el Celta, aunque no apuntan a titulares. Pese a la forzosa ausencia de Óskarsson, el entrenador deberá hacer algún descarte en su convocatoria.

En la parte visible de la práctica, de apenas 15 minutos, se han ensayado pases rápidos para propiciar situaciones de contrataque. En esos ejercicios han participado todos los jugadores de ataque y alguno más: Sadiq, Kubo, Sergio Gómez, Brais, Oyarzabal, Barrenetxea...