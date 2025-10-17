Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Todos los detalles de la gira de La Oreja de Van Gogh: fechas, sedes y precios
Odriozola y Kubo, en la práctica de hoy viernes en Zubieta

Ver 74 fotos
Odriozola y Kubo, en la práctica de hoy viernes en Zubieta Iñigo Royo

Kubo ya está aquí

El japonés participa pese a sus molestias en un entrenamiento en Zubieta en el que Óskarsson quiebra el esperado pleno de jugadores

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Viernes, 17 de octubre 2025, 12:13

Comenta

Sergio Francisco ya cuenta con toda su plantilla salvo Orri Óskarsson. La recaída de su lesión del delantero islandés quiebra el esperado pleno ... de jugadores que el entrenador de la Real Sociedad esperaba tener este viernes en Zubieta. La noticia más esperanzadora es la reincorporación a los entrenamientos de Take Kubo, que se ha entrenado en Zubieta tras jugar en la noche del martes ante Brasil en Japón. También se ejercitan junto a sus compañeros los otros dos internacionales que tuvieron el partido hace tres días: Mikel Oyarzabal y Álex Remiro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un hombre como presunto autor del homicidio por asfixia de una mujer en Zarautz
  2. 2 Un piso de alquiler por 1.000 euros en San Sebastián recibe cientos de solicitudes: «Es imposible contestar a todos»
  3. 3 Un francés cruza la frontera para comprar en Mercadona y así lo describe a sus compatriotas: «Es mi primera vez en este supermercado»
  4. 4

    La víctima del presunto homicidio de Zarautz llevaba horas muerta cuando se dio el aviso
  5. 5

    El caso Andic vuelve a dar un giro de guión con la investigación del hijo del fundador de Mango
  6. 6 El restaurante de San Sebastián que cierra por vacaciones durante cinco meses: «A coger fuerzas hasta marzo de 2026»
  7. 7

    La Ertzaintza abre una investigación interna por «posibles lesiones» a un joven en los altercados de Vitoria
  8. 8

    Así son los tres proyectos finalistas para la urbanización de la playa de vías de Easo
  9. 9 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  10. 10 Imanol Pradales recuerda la clave para hacer dinero: «Es lo que hemos hecho en Euskadi históricamente»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Kubo ya está aquí