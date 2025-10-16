Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Óskarsson, durante el entrenamiento del miércoles antes de recaer de su lesión RS
Real Sociedad

Óskarsson sufre una recaída en el recto anterior; se perderá varias semanas

El islandés, que cayó lesionado el 30 de agosto, ha vuelto a romperse en la misma zona y seguirá un tiempo de baja

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Jueves, 16 de octubre 2025, 19:44

Orri Óskarsson no levanta cabeza. El delantero islandés ha vuelto a romperse muscularmente y recae así de su lesión anterior por lo que se perderá ... varias semanas. Duro golpe para el ariete, pero también para la Real, que no está pudiendo contar con el fichaje más caro de la historia del club como le gustaría.

