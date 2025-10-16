Óskarsson sufre una recaída en el recto anterior; se perderá varias semanas

Orri Óskarsson no levanta cabeza. El delantero islandés ha vuelto a romperse muscularmente y recae así de su lesión anterior por lo que se perderá ... varias semanas. Duro golpe para el ariete, pero también para la Real, que no está pudiendo contar con el fichaje más caro de la historia del club como le gustaría.

El delantero se ha debido de lesionar en la sesión del miércoles puesto que el equipo no se ha entrenado este jueves, momento en el que le han realizado las pertinentes pruebas médicas. El parte indica que Óskarsson sufre «una recaída de la lesión muscular en el recto anterior de su pierna izquierda. Su evolución marcará la disponibilidad».

🏥 Parte médico: Orri Óskarsson. https://t.co/LwZDPCVdpK — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) October 16, 2025

Habrá que ver cuánto tiempo va a estar lejos de los terrenos de juego, pero el islandés se lesionó el 30 de agosto en el Carlos Tartiere y había estado fuera de combate seis semanas. Siendo una recaída, las previsiones no son buenas porque la dolencia es en la misma zona. La Real juega antes del próximo parón cinco partidos ante Celta, Sevilla, Negreira, Athletic y Elche y veremos si el delantero puede tener algún minuto.