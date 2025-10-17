Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Xabi Prieto, ejemplo de Fair Play Morquecho
Real Sociedad

El increíble gesto de deportividad de Xabi Prieto, excapitán de la Real Sociedad: «Era una delicia»

El exárbitro de Primera Paradas Romero cita al exjugador de la Real como ejemplo de fair play y a Raúl García, como el de protestón

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Viernes, 17 de octubre 2025, 10:26

Comenta

Además de extraordinario futbolista, Xabi Prieto era un ejemplo de comportamiento sobre el terreno de juego, por eso era tan respetado por compañeros, rivales, aficiones y hasta árbitros. De hecho, el excolegiado José Luis Paradas Romero nombra al excapitán de la Real Sociedad y su actual representante institucional como símbolo del 'fair play' en LaLiga y cita una anécdota que da perfecta cuenta de ello.

Cuenta Paradas en Radio Marca que Xabi Prieto «era una delicia» de futbolista, apelando a su comportamiento en el campo y narra el siguiente episodio, que parece increíble en estos tiempos que corren: «Me acuerdo de un partido que pité que era muy complicado, un Sporting-Real Sociedad, un posible penalti a favor de la Real y él rápidamente me dijo: «No, no, no lo pites, que no ha sido. Me ayudó muchísimo», relata el extrencilla de Antequera de 53 años.

«En un Sporting-Real Sociedad, un posible penalti a favor de la Real y él rápidamente me dijo: 'No, no, no lo pites, que no ha sido'»

Paradas Romero

Se trata de un hecho muy difícil de ver en un terreno de juego, aunque, aparte de Xabi Prieto en Gijón, también lo protagonizó este mismo año Patrick Dorgu, en un partido de la Europa League contra la Real Sociedad. En pleno atropello arbitral por parte de un Benoit Bastien muy a favor de obra de los 'red devils', el carrilero danés espetó un claro 'No ha sido penalti' al colegiado después de que éste hubiese decretado una escandalosa pena máxima a Aritz Elustondo.

«Siempre practicaba el juego limpio», celebra Paradas Romero haciendo alusión a Prieto, 'one club man' de la Real con 531 partidos oficiales en 14 temporadas. El árbitro andaluz coloca en el otro extremo en lo que a fair play se refiere a un exrojiblanco: «Recuerdo a Raúl García, que estuvo en el Atlético de Madrid y en el Athletic de Bilbao. Fuera del campo nos llevábamos superbién, pero era muy protestón desde que empezaba el partido».

Paradas Romero fue árbitro de Primera División desde 2007 hasta mediada la campaña 2012/13, en la que dio un paso a un lado tras denunciar presiones por parte del Comité Técnico de Árbitros, supuestamente por no expulsar a Mourinho. Curiosamente, este colegiado había echado a cinco jugadores del Madrid y en dos ocasiones al polémico técnico portugués en seis encuentros arbitrados al Real Madrid. El balance de la Real Sociedad con él fue muy bueno: en ocho partidos, cinco victorias, un empate y dos derrotas.

