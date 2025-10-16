Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Unos operarios colocan el escudo de la Real en la fachada norte del Estadio de Anoeta este jueves De la Hera
Real Sociedad

La fachada de Anoeta luce el escudo de la Real por fin

Instalan la enseña en la fachada norte para que se divise desde la Avenida de Madrid

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Jueves, 16 de octubre 2025, 13:00

Comenta

La cubierta del Estadio de Anoeta por fin luce el escudo de la Real Sociedad. La enseña del balón coronado tan característica del club ... txuri-urdin ha sido instalada en el exterior de la fachada norte para que sea visible desde la Avenida de Madrid y de otros puntos del barrio de Amara de San Sebastián. No es de grande dimensiones, por lo que sólo cubre una pequeña parte del recubrimiento externo del recinto. Se trataba de una de las reivindicaciones más antiguas de muchos socios que querían ver reflejado antes de entrar en el estadio quién era su habitual usuario y cuál es su razón de ser, que es el fútbol y la Real Sociedad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El negocio de una localidad guipuzcoanaa que prefiere abrir durante el paro por Palestina: «Nos parece más efectivo»
  2. 2 La Oreja de Van Gogh vuelve con Amaia Montero y sin Pablo Benegas: «Necesitábamos deciros que estamos aquí»
  3. 3

    Muere un niño de cinco años en Bermeo al caer por un balcón
  4. 4 Euskadi busca miles de trabajadores para un sector en riesgo de jubilación masiva: «Estamos en una situación crítica»
  5. 5

    Así son los tres proyectos finalistas para la urbanización de la playa de vías de Easo
  6. 6

    Euskadi respalda a Palestina en calles y empresas
  7. 7 El exfutbolista que recomienda al FC Barcelona fichar a Mikel Oyarzabal: «Es el complemento modesto y funcional para Lamine Yamal»
  8. 8 Así suena la nueva canción de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero: «Soy la voz que te acompaña desde tu primer latido»
  9. 9 El deporte perfecto a partir de los 60, según revela un estudio de Harvard: «No basta con moverse»
  10. 10

    Cientos de personas cortan la entrada a San Sebastián con una sentada en favor de Palestina

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La fachada de Anoeta luce el escudo de la Real por fin

La fachada de Anoeta luce el escudo de la Real por fin