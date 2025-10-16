La fachada de Anoeta luce el escudo de la Real por fin

La cubierta del Estadio de Anoeta por fin luce el escudo de la Real Sociedad. La enseña del balón coronado tan característica del club ... txuri-urdin ha sido instalada en el exterior de la fachada norte para que sea visible desde la Avenida de Madrid y de otros puntos del barrio de Amara de San Sebastián. No es de grande dimensiones, por lo que sólo cubre una pequeña parte del recubrimiento externo del recinto. Se trataba de una de las reivindicaciones más antiguas de muchos socios que querían ver reflejado antes de entrar en el estadio quién era su habitual usuario y cuál es su razón de ser, que es el fútbol y la Real Sociedad.

Desde que el pasado 18 de julio por fin eliminaran los rótulos de la compañía de seguros que dio nombre a Anoeta en los últimos seis, Reale, el recubrimiento azul de ETFE del estadio no ha mostrado ningún distintivo, letrero o escudo hasta ahora. Los gestores y los responsables de marketing del club siguen trabajando para que otra compañía pueda rebautizar el coliseo donostiarra a cambio de unos ingresos que el club considera relevantes, los llamados 'naming rights'.

Mientras tanto, se siguen desarrollando las obras para remodelar todo el entorno del Estadio de Anoeta y para construir el nuevo Miniestadio. Desde que el coliseo de Amara se reinauguró en 2019, ya con su nueva capacidad para 39.300 espectadores, se habían demorado estos trabajos con el fin de culminar la remodelación del interior y también del Miniestadio. El presupuesto destinado a esto último asciende a 4,5 millones de euros, que es la cantidad que aportó Diputación hace ya una década.

Para el próximo verano está previsto que vuelvan las grúas al interior del estadio, ya que se instalarán gradas auxiliares para elevar hasta los 42.000 espectadores su aforo y, por fin, se reformará la nueva zona de prensa.