Yangel Herrera, la esperada fuente de energía de Sergio

Es el hombre más esperado. Yangel Herrera se estrenará como realista en partido oficial el domingo en Balaídos si no surge un contratiempo. El venezolano es el jugador llamado a aportar el punto de energía en el centro del campo que reclamaba Sergio Francisco en verano en los momentos sin balón.

La Real Sociedad es el sexto equipo de la Liga que más goles ha encajado en lo que llevamos de campeonato, doce tantos, y más de la mitad de ellos han tenido el mismo origen: una transición ofensiva del rival. El técnico irundarra detectó enseguida el problema en esta situación del juego, pero su equipo ha seguido encajando de la misma manera con el paso de las jornadas. Hasta siete goles han llegado tras pérdidas de balón en campo propio o contrario y rápidas ofensivas del rival.

Ante el Valencia, el Espanyol –el penalti llegó tras una recuperación alta del conjunto perico–, Oviedo, Real Madrid, Barcelona y Rayo Vallecano el conjunto blanquiazul ha encajado a la hora de realizar su balance defensivo. No ha sido capaz de replegar con tiempo o de cometer las llamadas faltas tácticas para frenar las acometidas del adversario y lo ha pagado caro. Prácticamente todos esos goles han costado puntos para los de Sergio Francisco.

Con la recuperación de Yangel Herrera la Real tratará de cortar con ese problema de raíz. El venezolano es el jugador que está llamado a dar equilibrio al equipo entre las dos fases del juego. Salvando las distancias, en estos momentos es el jugador de la plantilla que más se puede acercar a lo que ofrecía Mikel Merino en la medular.

Durante su estreno como realista en el partido de entrenamiento ante Osasuna disputado el pasado jueves en Zubieta, se le vio actuar como pivote acompañado en la medular por Turrientes y Soler. Puede desenvolverse como referencia en el mediocentro, en el lugar de Gorrotxategi, o incluso adelantar su posición para jugar en la segunda altura como interior debido a la gran capacidad de despliegue que posee.

Destaca no solo en el corte defensivo, porque también ha mostrado ser un jugador muy llegador a área rival. Es un jugador muy capaz de repetir esfuerzos sin perder la finura técnica. En los últimos años ha aportado buenos números ofensivos en el Girona, que practica un juego que también gira en torno al balón, como sucede en la Real.

En el podio de los duelos

Si uno echa un vistazo al rendimiento que ha ofrecido el jugador de la Real desde la temporada 23/24 en el conjunto gerundense podrá comprobar que es el tercer centrocampista de la Liga con más duelos ganados (420), solo por detrás de Samú Costa (478) y Lucas Torró (454). El jugador realista presenta un 51% de porcentaje de éxito en este apartado.

Además, sus 184 centímetros de altura también le permiten anotarse buenas cifras en los duelos aéreos, una faceta en la que el conjunto txuri-urdin ha perdido presencia con las salidas del mencionado Merino, Le Normand y más recientemente de Zubimendi. Herrera acumula 116 duelos aéreos ganados desde 2023, lo que le convierte en el cuarto centrocampista con mejores datos después de Lucas Torró, el propio Merino, Samú Costa y Tchouaméni.

También es uno de los centrocampistas que más veces corta las acciones ofensivas rivales mediante faltas. Contabiliza 138 infracciones en los últimos años, solo superado por el jugador del Rayo Óscar Valentín, lo que revela su entrega sin balón. También cuenta con un 58% de éxito en las entradas que realiza para recuperar la posesión.

Si da continuidad a esos números defensivos la Real podrá aumentar sus prestaciones sin balón en la parcela intermedia del campo, donde se cocinan la mayor parte de los ataques en el fútbol. Sergio va a poder disponer de más músculo a la hora de confeccionar su centro del campo e, importante, contará a partir de ahora con un perfil de centrocampista que no existía en la plantilla.

El venezolano no solo suma buenos números defensivos en los últimos años en comparación con los el resto de centrocampistas de la Liga. También se ha destapado como un jugador capaz de aportar goles en la cuenta del equipo. Ha anotado nueve en la competición doméstica desde 2023, mismo guarismo que otros mediocampistas con perfil más ofensivo como lo son el realista Brais Méndez, Pedri, Isi Palazón, Baena o Lo Celso.

Rematador de cabeza nato

Una gran cantidad de esos tantos, hasta cinco, han llegado de cabeza, lo que le convierte en el centrocampista con más gol de remate de testa en las dos últimas temporadas, por delante de futbolistas como Bellingham, Fermín López y Oihan Sancet. El jugador de la Real es el medio que más remata con la cabeza del campeonato, cualidad que el conjunto guipuzcoano podría aprovechar para aumentar sus opciones en las jugadas a balón parado.

Además, Herrera es un jugador capacitado para ayudar en la construcción del juego y servirá como punto de apoyo de sus compañeros a la hora de salir con el balón jugado desde atrás. Tanto en corto, como en largo. Precisamente con la marcha de Merino el equipo perdió esa referencia con la que poder jugar por arriba con el alejado cuando la presión del rival impedía a Remiro poder conectar con los cercanos. El venezolano apunta a solucionar esta carencia del último año en caso de jugar en una segunda altura.

El exjugador del Girona apunta a volver a jugar un nuevo partido de Liga este domingo, dos meses después de que lo hiciera por última vez con el cuadro catalán. El centrocampista necesitará adaptarse al estilo de juego y volver a recuperar el tono físico que ha perdido durante este tiempo, aunque no sea mucho, pero su recuperación va a resultar de gran ayuda para Sergio Francisco de cara a reforzar la zona ancha del campo.

La esperada fuente de energía para el técnico irundarra ya está en disposición de ser puesta en marcha sobre el césped. Yangel Herrera cuenta los días para estrenarse como txuri-urdin en un encuentro oficial.

