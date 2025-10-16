Óscar de Paula, invitado hoy en Goazen Reala

DV Jueves, 16 de octubre 2025, 09:10 Comenta Compartir

El exrealista Óscar de Paula, distinguido en mayo con la insignia de oro y brillantes del club, será entrevistado hoy en Goazen Reala, que se emite a las 20 horas. De Paula, que jugó entre 1995 y 2005 y vivió momentos delicados del equipo, analizará la situación de la Real ante su partido contra el Celta. Los aficionados también opinarán a través de sus vídeos enviados a goazenreala@diariovasco.com.

Todos los programas de Goazen Reala!

Recuerda que puedes ver el programa al completo y los anteriores en nuestro canal de Youtube, con el seguimiento y la participación de los usuarios en todas sus redes sociales (Instagram, TikTok y ). Además puedes compartir tus impresiones sobre la actualidad del club con toda la afición txuri-urdin en el Foro de la Real Sociedad.

El programa referencia de la Real Sociedad también puede verse fácilmente en cualquier televisor que cuente con conexión a internet. Sólo hay que elegir la aplicación de YouTube y teclear en el buscador 'Diario Vasco' para acceder al canal de este periódico en dicha plataforma y disfrutar de sus vídeos. Es la opción más sencilla pero hay más, como conectar el móvil con la tele para enviar su señal a través de adaptadores como Chromecast, Fire TV Stick o AppleTV o conectarse a la web desde un ordenador y conectar éste vía cable HDMI al televisor.