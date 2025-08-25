Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Manolo González hace una indicación durante el encuentro ante la Real Sociedad EFE

La ira de Manolo González con Brais por el pelotazo que no fue

El banquillo del Espanyol lanzó un balón al campo para que Aihen no sacara rápido de banda y el gallego lo arrojó a la grada cerca de la cabeza el entrenador perico

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Lunes, 25 de agosto 2025, 10:08

Ocurrió en el descuento del encuentro, cuando lo que sucediera tenía pinta de ser decisivo. La Real Sociedad buscaba con ahínco y ante la grada entregada el tercer gol que coronara la remontada y fue entonces cuando se vivió un capítulo de ira del entrenador del Espanyol, Manolo González, hacia el realista Brais. Incluso le mentó a la madre, según los rótulos de Movistar.

La secuencia fue la siguiente. En el minuto 90, con los cinco de descuento ya establecidos, el balón salió por la banda y Aihen se dispuso a ponerlo en juego con celeridad para sorprender al Espanyol, pero no pudo hacerlo, porque un mimebro del banquillo perico, de forma antideportiva, lanzó otro esférico al terreno de juego, impidiendo la puesta en juego rápida. Ese esférico llegó a las inmediaciones de Brais Méndez, quien, cabreado por lo que acababa de ver, lo pateó hacia fuera con fuerza, hacia los primeros asientos de la tribuna. En su trayectoria, el cuero pasó muy cerca de la cabeza de Manolo González, entrenador perico.

El técnico visitante, considerando que el realista había tirado a dar, se encaró desde la banda con Brais y le lanzó el improperio: «¡Me cago en tu p... madre!». Y siguió con la mirada al realista, montado en cólera, como pidiendo explicaciones. El balón no le iba a impactar, pero por si acaso se agachó. En el programa de la noche de Movistar, el exentrenador y campeón del mundo con Argentina Jorge Valdano, al comentar la jugada, dejó claro que Brais no quiso golpear a Manolo González porque, en caso de tener voluntad de hacerlo, con su precisión le habría dado con seguridad.

Hubo muchos aficionados de la Real que reprocharon al entrenador perico esa actitud con Brais, un tanto desesperados por las continuas pérdidas de tiempo de los jugadores del Espanyol, no sancionadas por el árbitro, durante todo el encuentro, especialmente de Pere Milla y del portero Dmitrovic.

