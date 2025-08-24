Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Gorrotxategi, que debutó ayer en el primer equipo, felicita al goleador Óskarsson, rodeados del resto de compañeros. Arizmendi
El análisis táctico de la Real Sociedad

Juntarse para remontar

La nueva Real mostró todas sus virtudes y defectos en 90 minutos; cuando se juntó fue capaz de brillar con balón pero cuando se separó en exceso sufrió una barbaridad

Miguel González

Miguel González

San Sebastián

Domingo, 24 de agosto 2025, 23:22

Bastan noventa minutos ante el Espanyol para darse cuenta de que esta Real es diferente. Ni mejor ni peor. Distinta. Como todo equipo que está ... en construcción necesita tiempo y es irregular. Arrancó con fuerza, sufrió a campo abierto, se rehizo tras el descanso al juntarse y a punto estuvo de perder en la última jugada. Domina mejor las primeras disputas que las caídas, es más estrecha que la de Imanol y tiene otro ritmo en ataque que le hace fabricar muchas situaciones de gol. Tanto en Valencia como ayer, ambos empates saben a poco porque la sensación es que mereció más. Si ese mano a mano de Brais con Dmitrovic llega a entrar el 'ilusionómetro' estaría disparado. Pero hay que ir paso a paso; Roma no se conquistó en un día.

