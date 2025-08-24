Paso a paso, poco a poco, Mikel Oyarzabal sigue agrandando su leyenda. El capitán de la Real se volverá a poner hoy el brazalete ... en su brazo izquierdo para comandar a su equipo en busca de los tres primeros puntos de la temporada. Mismo ritual de siempre. Oyarzabal es eterno y todavía tiene 28 años. Si todo sigue su curso, va camino de romper todos los récords, tanto en el aspecto goleador como en el de partidos, puesto que en la actualidad se juegan más encuentros que nunca.

El '10' de la Real disputará hoy su partido 399 con la zamarra txuri-urdin, y si no hay problema físico de por medio en el Carlos Tartiere de Oviedo la semana que viene alcanzará una cifra redonda. 400 partidos en diez temporadas. Tan solo el tiempo dirá hasta dónde prolonga su figura. De momento, en la historia de la Real solo doce futbolistas han jugado más encuentros defendiendo la blanquiazul que Oyarzabal. Si no sucede nada raro durante la temporada, dará caza a tres de ellos. Loren (411), Urreisti (416) y Aramburu (425) están a tiro y a nada que su cuerpo le respete, irá superando obstáculos. El top-10 está a la vuelta de la esquina.

Tendrá que continuar liderando a la Real para alcanzar al resto. Por delante solo están Kortabarria (442), Gajate (469), López Ufarte (474), Fuentes (495), Xabi Prieto (530), Arconada (551), Zamora (588), Larrañaga (589) y Gorriz (599). Hoy tan solo queda dilucidar desde dónde partirá Oyarzabal. El eibartarra volvió a jugar como delantero centro en Mestalla por las molestias en el aductor de Óskarsson, que con una semana más de trabajo quizás devuelva al canterano a su sitio. Barrenetxea se niega. El capitán sigue modificando su ubicación, mejorando partido tras partido. Ocupando nuevos espacios.

Polivalente

Con la entrada del islandés el otro día en Mestalla, Oyarzabal también mediapunteó. Con el paso de los años la lógica invita a pensar que no solo retrasará su posición, sino que también le deberíamos ver más centrado en los esquemas del equipo. El diez haciendo de diez. Si en partidos va escalando puestos poco a poco y sin levantar demasiado la voz, el reto mayúsculo es dar caza a Satrústegi como máximo goleador histórico. Los 162 tantos del navarro todavía son alcanzables pese a que queda un mundo.

Oyarzabal no es el único que en los próximos días cumplirá efemérides. Si Turrientes disputa hoy minutos, que apunta a titular, habrá disputado cien partidos como jugador de la Real. El beasaindarra trata de hacerse hueco en el once titular en una campaña que apunta a ser decisiva para él. El canterano está obligado a dar un paso adelante, no solo en nivel, también en regularidad durante la temporada. Condiciones tiene de sobra.