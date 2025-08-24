Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Mikel Oyarzabal, durante el entrenamiento de ayer en Zubieta. RS
Real Sociedad

Oyarzabal sigue agrandando su leyenda

El capitán cumple hoy su partido 399 con la Real y en Oviedo alcanzará una cifra redonda mientras que Turrientes llega esta tarde a ser centenario

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Domingo, 24 de agosto 2025, 02:00

Paso a paso, poco a poco, Mikel Oyarzabal sigue agrandando su leyenda. El capitán de la Real se volverá a poner hoy el brazalete ... en su brazo izquierdo para comandar a su equipo en busca de los tres primeros puntos de la temporada. Mismo ritual de siempre. Oyarzabal es eterno y todavía tiene 28 años. Si todo sigue su curso, va camino de romper todos los récords, tanto en el aspecto goleador como en el de partidos, puesto que en la actualidad se juegan más encuentros que nunca.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

