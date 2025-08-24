Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Sergio anima a Óskarsson delante de Gorrotxategi en el momento de mover el banquillo en la segunda parte. Estrada

Sergio: «Me quedo con la reacción; el equipo ha tenido alma»

Sergio aplaudió la actitud de sus jugadores en rueda de prensa, pero admitió que «falta trabajar el equilibrio defensivo»

Iñigo Olasagasti

Domingo, 24 de agosto 2025, 23:29

Pese a admitir que el adjetivo 'contento' no es el que utilizaría para describir sus sensaciones tras el empate de ayer frente al Espanyol, Sergio ... Francisco se mostró satisfecho con el desempeño de los suyos. «Me quedo con la reacción que ha tenido el equipo en un partido difícil como éste, el equipo ha tenido alma y ha creído en darle la vuelta», aplaudió.

