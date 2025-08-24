Sergio: «Me quedo con la reacción; el equipo ha tenido alma»

Pese a admitir que el adjetivo 'contento' no es el que utilizaría para describir sus sensaciones tras el empate de ayer frente al Espanyol, Sergio ... Francisco se mostró satisfecho con el desempeño de los suyos. «Me quedo con la reacción que ha tenido el equipo en un partido difícil como éste, el equipo ha tenido alma y ha creído en darle la vuelta», aplaudió.

Aún así, sí encontró aspectos positivos en el juego durante varias fases del duelo. «Al inicio de la primera parte hemos tenido tres o cuatro ocasiones claras, estábamos atropellando al rival. Hemos estado muy cerca, pero no lo hemos conseguido y nos han hecho el gol. Después, con el penalti y el 0-2, el partido se nos ha puesto muy complicado», admitió Sergio. Por otro lado, valoró que «después había que creer y los jugadores han empujado pese a no ser fácil».

No obstante, con la temporada aún arrancando, el técnico pidió tiempo para que el público empiece a ver plasmada sobre el verde su idea de juego. «Estamos construyendo para ser capaces de generar peligro con el balón y que no nos lo hagan a nosotros en transición. Sabíamos que el Espanyol es un equipo cuyo fuerte son precisamente esas transiciones.»

Además, añadió que «tenemos que trabajar para ser fuertes con el balón y hundir al rival». Para poder llevar su plan a cabo, el entrenador necesita la implicación de todos sus jugadores. «Siempre he valorado la plantilla que tengo, elegir el once es complicado porque jugadores de nivel se quedan en la grada o en el banquillo. Les empujo a aprovechar los minutos que tengan».

También quiso entrar a valorar las actuaciones individuales de varios de sus jugadores. «Barrene es un jugador que genera desequilibrio, igual que lo hace Take. Son jugadores que no se esconden, piden el balón y cada vez que participan pasan cosas. Mikel Oyarzabal ha hecho un trabajo gigante y Sucic ha sido determinante al inicio del partido», destacó. También quiso hacer mención a la situación de Óskarsson, determinante al anotar el tanto del empate. «Llevaba varias semanas fuera del equipo, pero ha salido al partido como si eso no hubiera pasado. Nos ha dado orden y va a ser un jugador importante, estoy convencido. Tiene que demostrar que es un jugador de primera», defendió.

Además, Sergio volvió a insistir en la importancia de la figura de Oyarzabal. Si el capitán era indiscutible para Imanol, no lo es menos para el irundarra. «Es un jugador muy importante para nosotros, aporta muchísimo. En Valencia, en las primeras situaciones del partido, demostró su capacidad para jugar entre líneas». Sobre su posición en el campo, aseguró que «tenemos muchos jugadores que pueden jugar en la mediapunta, como Brais. Lo ideal es ir viendo y decidiendo en función de las necesidades de cada partido».