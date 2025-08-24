Martín y Gorrotxa: dos que sí van a aprovechar sus minutos

1Martín y Gorrotxa. Yo también me llevé las manos a la cabeza con alguno de sus fallos. Pero no podemos esperar que un chaval de ... 19 años y otro de 22, que debutó en Primera, se vayan de rositas de un partido tan duro como el de ayer. Ambos demostraron mucha personalidad y solo hay que darles minutos. Estos dos sí los van a aprovechar, no tengo dudas.

2«Nos dicen que tiremos más a puerta». Esta frase se la he escuchado a más de un jugador de la Real estas semanas. En los 5 primeros minutos, dos ocasiones claras. Marín ni tira en su mano a mano con Dmitrović y Barrene centra sin fuelle cuando podía haber reventado el balón... Paciencia.

3Barrene. He sido muy crítico con él casi siempre. Y de verdad quiero dejar de serlo. Sergio dijo que era un jugador increíble. Espero que nos lo demuestre de verdad y que esta sea, al fin, la temporada de su consagración. El partido de Valencia y el de ayer son una buena base sobre la que seguir creciendo.

4Marín, indiscutible. Se le puede pedir que sea más agresivo de cara a gol, pero no se le puede exigir mucho más. Él solo corre por el resto de centrocampistas del equipo. La Real tiene un problema en la mediapunta donde creo que al final va a acabar jugando Oyarzabal. Sucic un día más desaparecido; ¿y qué decir de Zakharyan?

5Remiro. Para un día que detiene un penalti, lo repiten. Preocupándome como me preocupa ese tema, hay otro que aún me molesta más. ¿Por qué no sale a por un balón por alto con seguridad? Con su altura debería ser el amo de esas jugadas que solo generan tranquilidad en sus defensas.