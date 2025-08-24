«La Real es un equipo con gente de casa y fichajes diferenciales», dice Manolo

Manolo González, entrenador del Espanyol, habló ayer en Barcelona en la previa del partido de esta tarde. Como suele ser habitual en cada entrenador ... que se mide a la Real, González puso al club por las nubes y entiende que es un equipo estable pese al relevo de Sergio en el banquillo. «Al final es un club que hace años que hace las cosas bien, con una estabilidad a nivel de técnico hasta este año, que también hay un desgaste después de muchas temporadas. Pero es un equipo que la dirección deportiva y el club han gestionado muy bien, con gente de la casa, pero con fichajes diferenciales que les han ayudado mucho, y bueno, con eso lo digo todo. Pienso que la trayectoria de la Real Sociedad habla por sí sola», arrancó el técnico blanquiazul.

González destacó diferentes puntos fuertes de la Real. «Son buenos en juego combinativo, son buenos en transiciones, es un equipo con mucho ritmo y es un partido muy complicado». El Espanyol de Manolo González suele mostrar dos caras muy diferentes cuando juega en casa y lejos de Cornella. Así se vio al menos la pasada temporada. El míster no está del todo de acuerdo con esa afirmación y entiende que jugar en Anoeta no les cambia demasiado. «Intentaremos ir a por el partido. Después hay situaciones en el campo que la gente dice: 'no, es que te echas atrás y no eres valiente'.

A veces, como el día del Atlético de Madrid, nos echamos atrás. Empezamos presionando arriba los primeros 20 minutos, pero al final el rival te echa atrás también. Es que al final a veces nos olvidamos de que jugamos contra 11 jugadores que tienen un nivel muy grande en todos los equipos. Entonces, va a haber momentos en el partido que nos va a tocar defender, pero tenemos que estar preparados para que el equipo esté capacitado para atacar, para ser valiente y para tener un ritmo de juego alto mañana», afirmó el entrenador.

Kaleosho, inscrito

González fue preguntado por los fichajes como Koleosho, un delantero italiano de 20 años que finalmente ha podido ser inscrito. También habló de la posibilidad de incorporar un pivote tras la vuelta de cesión de Urko. «El club lleva mucho tiempo trabajando en el mercado y tenemos que entender que las situaciones del mercado son las que son. Aún estando mejor económicamente que hace un año y que hace dos, el club no puede pagar lo que había pagado hace años por jugadores, gastarse 20 kilos en un jugador, gastarse 10. El Espanyol a día de hoy no lo puede hacer hasta que el tema de la Liga a nivel de control económico esté bien. No se puede hacer, con lo cual eso te dificulta las operaciones y a partir de ahí intentaremos que el jugador esté lo más pronto posible, o los jugadores. A veces tú quieres traer a muchos jugadores y no estás capacitado para poder firmarlos», zanjó. Habrá que esperar al final del mercado.