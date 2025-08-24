Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Real Sociedad

«La Real es un equipo con gente de casa y fichajes diferenciales», dice Manolo

El técnico del Espanyol alaba a los de Sergio antes del choque. «Es un equipo con estabilidad, la trayectoria de este club habla por sí sola»

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Domingo, 24 de agosto 2025, 02:00

Manolo González, entrenador del Espanyol, habló ayer en Barcelona en la previa del partido de esta tarde. Como suele ser habitual en cada entrenador ... que se mide a la Real, González puso al club por las nubes y entiende que es un equipo estable pese al relevo de Sergio en el banquillo. «Al final es un club que hace años que hace las cosas bien, con una estabilidad a nivel de técnico hasta este año, que también hay un desgaste después de muchas temporadas. Pero es un equipo que la dirección deportiva y el club han gestionado muy bien, con gente de la casa, pero con fichajes diferenciales que les han ayudado mucho, y bueno, con eso lo digo todo. Pienso que la trayectoria de la Real Sociedad habla por sí sola», arrancó el técnico blanquiazul.

