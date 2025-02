Ya no hay entradas: no cabrá un alma en el Reale Arena

Ángel López San Sebastián Miércoles, 26 de febrero 2025, 15:49 | Actualizado 16:03h. Comenta Compartir

Por si quedaba alguna, ya está confirmado. Anoeta va a vivir esta noche en el partido contra el Real Madrid una de sus noches grandes y mágicas. Aunque el encuentro acabará cerca de la medianoche, el estadio registrará una entrada que pinta a histórica. La Real Sociedad informa de que se han agotado las entradas de tribuna para este encuentro de ida de la Copa del Rey. La previsión era que iban a ponerse alrededor de un centenar a la venta, también a la espera de las que iba a devolver el Real Madrid y ya no es posible adquirirlas de ninguna manera. La previsión es que la ausencia técnica de los socios, amplia por ejemplo en los partidos de Liga contra el Villarreal o el Leganés, se reduzca hoy a la mínima expresión. La mayoría tratará de ir y el que no pueda por salud o compromisos laborales y personales, o simplemente porque no le apetece o por necesidad de irse antes a dormir, tiene muchos candidatos para ceder su txartela.

No obstante, el club advierte de que todavía puede haber entradas disponibles a última hora, las correspondientes a los socios que decidan ceder su abono en los instantes antes del encuentro. El plazo para estas cesiones del carnet a la Real finalizará, como es habitual, tres horas antes del inicio del duelo, a las 18:30 horas.

Así las cosas, se espera un entradón. El mejor de la presente temporada se registró precisamente contra el Real Madrid: los 37.370 espectadores que acudieron a ver el duelo de la Real contra los blancos liderados por Mbappé el pasado 14 de septiembre en Liga. Cinco meses antes, el partido liguero contra el Real Madrid también reunió a más de 37.000 personas (37.101) en el coliseo de Amara. La mejor entrada de toda la historia del Reale Arena se registró hace un año, con motivo de la visita del PSG, en el que también jugaba Mbappé: 39.336 asistentes reventaron ese día Anoeta, un martes a las 21 horas. Queda por saber si la endemoniada hora de inicio del encuentro (21.30 horas) merma una entrada que podría acercarse a ese mejor registro.