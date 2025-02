Los 10 motivos para creer en la hazaña ante el Real Madrid

Por la entidad del rival, el siempre denostado por estos pagos Real Madrid, y por la cita en sí, partido de ida de las semifinales ... de la Copa, la afición de la Real Sociedad se va a volcar con su equipo pese al horario (21.30 horas). La lógica dicta que es el cuadro blanco de Ancelotti el indiscutible favorito para llegar a la final, pero a los realistas les sobran los motivos para ser optimistas y creer en la hazaña. El sueño es la final del próximo 26 de abril -44º aniversario de la primera Liga realista- en La Cartuja, donde la Real abrazó la gloria copera el 3 de abril de 2021.

1 La Real se crece ante los grandes

La Real tiene la costumbre de competir ante los grandes, de ofrecer su mejor versión cuanto mayor es el oponente que tiene enfrente. El sucumbir sistemáticamente contra los equipos más poderosos fue el punto más criticable de la primera etapa de Imanol, pero el técnico de Orio y sus pupilos ya le han tomado la medida. Esta misma temporada, tres de los mejores encuentros que ha disputado el equipo txuri-urdin fueron ante el Real Madrid (derrota 0-2), el Atlético de Madrid (1-1) y el Barcelona (victoria 1-0), todos ellos en Anoeta. También derrotó con cierta comodidad al Ajax de Amsterdam (2-0) en la Europa League.

Con Imanol al mando, la Real por fin ha sido capaz de conquistar el Bernabéu (0-2 en 2019 y 3-4 en 2020) y hasta el Camp Nou (1-2 en 2023). El Metropolitano es la única plaza de primer nivel que le queda por conquistar al autodenominado 'gitano de Orio'.

2 Imanol: el entrenador más copero de la historia

El Real Madrid se va a topar con el equipo del técnico más copero de todos los que hay en LaLiga. Imanol Alguacil es el entrenador que mayor trascendencia le ha adjudicado a esta competición en la historia de la Real y en la del propio torneo. Sus datos lo dicen absolutamente todo. Tras el triunfo ante Osasuna en el Reale Arena en cuartos de final, el balance copero del entrenador oriotarra en 34 partidos es de 27 victorias, cuatro empates y tres derrotas. Por lo tanto, su porcentaje de triunfos en el 'Torneo del K.O.' es del 79,4%. Es el mejor de toda la historia de la Copa del Rey, que ya ha tenido 120 ediciones.

Con esa victoria ante Osasuna, Imanol facturó el sorpasso y destronó a Luis Enrique, que presentaba un espectacular porcentaje victorioso en Copa del 79,3%. El preparador asturiano, ahora en el PSG, ganó 23 partidos coperos de 29 (27 con el Barça de Messi y dos con el Celta). Guardiola se queda tercero con un 70% de triunfos al mando del mejor Barça de la historia, el de Messi, Xavi, Iniesta, Puyol y compañía.

3 Posibles rotaciones en el Madrid

En el Real Madrid comienzan a hablar de agotamiento en una temporada que se les está haciendo larga con la disputa de la Supercopa europea, la de España en Arabia, los dos encuentros extra de la liguilla de Champions y la eliminatoria adicional en la Liga de Campeones. Hay jugadores de campo que superan los 3.000 minutos como Valverde, Mbappé o Rudiger y Ancelotti considera que la Copa del Rey, y más en un partido de ida con la vuelta en casa en lontananza, es la competición más propicia para dar descansos y hacer rotaciones.

Así las cosas, se espera que jugadores como Valverde, que es el madridista más exprimido con 3.387 minutos y 40 partidos esta temporada, y Courtois ni viajen a Donostia. Es probable que haya más cambios en la delantera blanca, sobre todo teniendo en cuenta que Mbappé se ausentó del último entrenamiento por la extracción de una muela. El técnico sí espera poder contar con el crack francés, por lo menos para incluirle en la convocatoria. En la anterior eliminatoria, el técnico transalpino introdujo numerosas permutas y empleó a muchos jugadores del filial. Quizá por eso sufrieron de lo lindo en el cruce a partido único ante el Leganés en Butarque, resuelto con un gol postrero del canterano Gonzalo.

4 Pobre palmarés copero del Madrid

El Real Madrid, no es, definitivamente, un equipo copero. El club blanco es líder indiscutible en ligas ganadas (36) y hasta en las Champions League obtenidas (15), pero en lo que se refiere a la Copa está tercero en el ranking. Suma 20 títulos y queda lejos del auténtico 'rey de copas', el Barcelona, con 31 entorchados, y del Athletic, con 24, tras el logrado en 2024, que no va a poder reeditar.

El Real Madrid ha conseguido tantas Copa del Rey como la Real Sociedad desde 2014: una. El cuadro merengue lo hizo en 2023, en la final ganada a Osasuna (2-1) en La Cartuja y el conjunto txuri-urdin 'tocó hierro' en 2021, en el mismo escenario sevillano pero sin público por la pandemia, tras ganar de forma merecida al Athletic (1-0).

5 Equilibrio en los precedentes

Aunque parezca mentira, el historial de los enfrentamientos entre la Real Sociedad y el Real Madrid en la Copa del Rey ofrece tantos triunfos guipuzcoanos como madrileños. Entre eliminatorias a partido único y a doble encuentro, han sido 19 ocasiones en las que el cuadro txuri-urdin y el blanco han medido sus fuerzas en esta competición, con un un balance de 9 victorias de la Real, un empate y 9 triunfos del Madrid, 26 goles donostiarras y 30 madrileños.

Las tres últimas veces en las que se vieron las caras la Real y el Madrid ofrecieron noches coperas inolvidables. Para el 'realzale' de pro es imposible de olvidar el 3-4 del 6 de febrero de 2020, partido de cuartos de Copa a partido único, con goles de Odegaard y Merino y doblete de un apabullante Isak. En la 1992/93, la Real iba camino de remontarle al Madrid el 4-0 de la ida en el Bernabéu, por lo menos de igualarlo, pero se interpuso el árbitro, como otras tantas veces en este clásico. Marcó Carlos Xavier el gol de la remontada, el 5-1 que llevaba el cruce a la prórroga en un Atotxa que ardía de emoción, pero el árbitro no lo dio por válido porque estaba pitando una falta previa. Con el VAR no habría sucedido. Y la semifinal de la 1987/88, para los anales queda el 0-4 en el Bernabéu de la vuelta. En la ida, ya había ganado la Real (1-0)

6 Anoeta bulle en las noches más mágicas

El Estadio de Anoeta quizá no sea la mayor bombonera del planeta en la mayoría de los partidos, pero verdaderamente es una caldera en algunas citas muy concretas. Junto a la pista de atletismo, le quitaron los complejos y la reforma generó una acústica que le hace temible en partidos como éste ante el Real Madrid. Uno de los últimos en sufrirlo fue el Inter de Milan en el partido de Champions, en el que los txuri-urdin arrollaron a los transalpinos hasta que se les acabó la gasolina. O el propio Barcelona, que perdió 1-0 en la primera vuelta de la presente Liga con un solitario tanto de Becker, sujeto el equipo por una grada ardiente en unos minutos finales de cierto acuso culé. Los 40.000 asientos azules también rugen cuando enfrente están el Athletic Club o el Atlético de Madrid.

Se espera que la entrada sea espectacular. La mejor de la presente temporada se registró precisamente contra el Real Madrid: los 37.370 espectadores que acudieron a ver a los blancos liderados por Mbappé el pasado 14 de septiembre en Liga, a las 21 horas de un sábado. Cinco meses antes, el partido liguero contra el Real Madrid también reunió a más de 37.000 personas (37.101) en el coliseo de Amara. La mejor entrada de toda la historia del Reale Arena se registró hace un año, con motivo de la visita del PSG, en el que también jugaba Mbappé: 39.336 asistentes reventaron ese día Anoeta, un martes a las 21 horas.

7 La tercera competición para el Madrid

Carlo Ancelotti se empeña en asegurar que dan importancia a la Copa del Rey, que se trata de un título más que añadir a las vitrinas y que también quieren ganarla, por supuesto. Y para eso deben eliminar primero a la Real y luego, si lo hacen, al Barcelona o el Atlético de Madrid en la final. No obstante, es evidente que el club blanco presidido por Florentino Pérez da prioridad absoluta a los dos títulos que ya alzó el pasado curso, LaLiga española y la Champions League.

En LaLiga, el final de la temporada se presenta como uno de los más apasionantes de los últimos años. Y que en el presente la habitual batalla de dos equipos ha pasado a ser de tres porque un Atlético de Madrid en trayectoria ascendente y bien reforzado está dispuesto a plantar batalla hasta el final. La clasificación lo dice todo: primero es el Barça con 54 puntos, el segundo el Real Madrid con el mismo puntaje y el tercero, el Atlético de Madrid con sólo una unidad menos. Y en la Champions, el Madrid es uno de los principales candidatos a alzar la 16ª y mucho más tras apear con autoridad al Manchester City de Guardiola y Lillo.

8 Batallas para la historia contra el Real Madrid

Cada vez que la Real ha tenido la posibilidad de ganar un título de Liga ha tenido la oposición del Real Madrid. Siempre ha sido su archienemigo cuando ha querido obtener las mayores gestas. En algunas ocasiones, el equipo guipuzcoano salió victorioso, como en las campañas 1980/81 y 1981/82 y en otras se tuvo que conformar con el segundo puesto, como en las temporadas 1979/80 o 2002/03.

Quizá porque esta rivalidad está tan enraizada durante tanto tiempo, buena parte de las batallas más inolvidables que ha librado la Real durante su historia han sido precisamente contra el equipo madrileño. Ya se han citado los triunfos en las ediciones de Copa de 2019/20 (3-4) o 1987/88 (0-4), pero hay otras como el 0-2 en la Liga 2018/19 en el primer partido de la segunda etapa de Imanol o aquel 4-2 en Anoeta de la campaña del subcampeonato (2002/03). Aunque hubo una época muy negra, el Madrid siempre ha sufrido en Anoeta.

9 Mbappé, sí; Mbappé, no

Mbappé no participó en el último entrenamiento del Real Madrid porque le extrajeron una muela. En principio, una operación tan sencilla como ésta no debe ser freno para que un jugador no pueda ser alineado al día siguiente, pero quizá Ancelotti encuentre en este pequeño problema la excusa perfecta para sentar al crack francés por lo menos al inicio y hacerle descansar para batallas posteriores. El técnico transalpino aseguró que el francés viajará a Donostia y que si lo hace es porque tiene opciones de jugar. Tampoco descartó a Endrick como alternativa.

Es evidente que el Real Madrid es una auténtica constelación de estrellas, pero si hay una ausencia que puede cambiarlo todo es la de Kilyan Mbappé. Es el mejor jugador del mundo, ya está adaptado y en los últimos encuentros ha demostrado estar 'on fire'. A la Real, como el que no quiere la cosa, le ha hecho cuatro goles en tres partidos, tres en dos enfrentamientos con el PSG y otro más en un duelo con el Real Madrid.

10 La Copa le debe una (o dos) a la Real

La décima y última razón por la que los 'realzales' pueden creer en la hazaña contra el Real Madrid es más para los más creyentes en el destino y el karma. Es evidente que la Copa del Rey le 'debe una', o quizá dos, a la Real. Por partes.

El equipo de Imanol fue apeado de una manera cruel e injusta por el Mallorca en semifinales de la pasada edición copera. Les eliminaron su falta de puntería y contundencia, las increíbles ocasiones falladas por Sadiq Umar en el partido de ida en Mallorca y el error de Gil Manzano y el encargado del VAR, Pizarro Gómez, de no dar por válido un gol de Kieran Tierney en un disparo que pareció entrar del todo en la portería balear en la vuelta en Anoeta. La ausencia de la tecnología de gol también fue decisiva. Esa igualada final y el golpe en la tanda de penaltis en la medianoche más triste de Anoeta supusieron un mazazo de tal calibre que los jugadores y los aficionados txuri-urdin tardaron meses en recuperarse.

Además, cuando la Real tocó el cielo de Sevilla y la gloria copera al ganar al Athletic en la final de 2021, lo hizo en silencio, con una grada vacía y desangelada por la pandemia. La afición, que lo gozó en pijama y pantuflas en sus casas en pleno toque de queda, merece una celebración a la altura de esta gesta.