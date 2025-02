Un partido gigante

Beñat Barreto San Sebastián Miércoles, 26 de febrero 2025, 00:10 Comenta Compartir

Un Real Sociedad-Real Madrid de semifinales de Copa no necesita adornos ni escribir de más. No hace falta elevar la épica. La noche es ... ilusionante y el partido es gigante. Este equipo ha acostumbrado mal a su afición a vivir batallas tan inmensas como difíciles, y lo mejor es que siempre ha tenido a su afición de su lado. Jornadas como las de hoy son para disfrutar, para gozar, para sentir, para lucir con orgullo dos colores y una forma de vivir. Pero no se olviden, también para competir. Si a Europa no viajamos a comer pizza a la Copa tampoco vamos de paseo. La eliminatoria empieza a las 19.30 en el paseo de Anoeta con el recibimiento al autobús. Imanol dejó ayer una frase que no se puede pasar por alto. «Juntos somos más fuertes».

Todo los inputs que han alimentado la previa invitan al optimismo, o al menos la empresa se ve más factible que hace días. El Madrid no se va a tomar el partido a chirigota porque por historia está obligado a ganar todos y cada uno de sus partidos, pero es innegable que en Chamartín la Copa es siempre el tercer campeonato. Champions, Liga y Copa, en ese orden. En la rueda de prensa de Ancelotti se habló de Tebas, Endrick, la muela de Mbappé, el calendario cargado y tan solo una pregunta acerca de la Real. Mejor. Somos guipuzcoanos y nos viene bien llevar piel de cordero. Ya se encargará el balón de poner a cada uno en su sitio. Las noticias en clave txuri-urdin también han sido inmejorables. Tan solo Imanol sabe si ha vuelto a decir «mentirijillas» con el estado físico de dos de sus pilares. Si confiamos en sus palabras, esta noche en Anoeta deben jugar Aguerd, Sucic y nueve más. Tanto el marroquí como el croata se ejercitaron ayer con absoluta normalidad e incluso el oriotarra llegó a declarar que «están perfectamente, para jugar», por lo que dos de los hombres más importantes de este equipo deberían vestirse de corto en el partido de los partidos. Si hay que arriesgar algún día forzando y exprimiendo al máximo a las estrellas, ha llegado el momento. Brais Méndez Jude Bellingham Con el esguince de grado II de Sucic todas las sensaciones invitaban a pensar lo peor, descartando al centrocampista incluso hasta para la vuelta del parón. Sin embargo, el zurdo ha tirado de amor propio y ha puesto su físico en juego para, al menos, estar disponible. Que sea Imanol el que tenga que decidir. En estas mismas páginas se hablaba de que podría regresar en dos semanas desde su lesión, pero Sucic ha acortado todavía más los plazos y según ha podido saber este periódico sus sensaciones en el entrenamiento de ayer fueron buenas. Si todos los realzales que acudan esta noche a Anoeta lo hacen con la misma determinación, fe y amor propio que Sucic, la Real ya va ganando 1-0 antes de que el esférico eche a rodar. El resto del once también debería salir de carrerilla, aunque nunca se sabe con el gitano de Orio y sus trucos. Remiro, Aramburu, Zubeldia, Aguerd y Aihen deberían completar la defensa, con el debido respeto que se merece Aritz y sus notables actuaciones durante las últimas semanas. Zubimendi es indiscutible y Brais y su momento de forma y acompañarán a Sucic salvo que el croata se levante con el pie cambiado. En este caso la rodilla. El tridente de la Champions debería volver a escena. Imanol se ha permitido el lujo de incluso llevar al partido del Real Madrid con su guardia pretoriana rotada y descansada. Es hora de volver a demostrar que en el último lustro la Real es el cuarto grande. Un empaste para Mbappé No estaría mal que el astro galo necesitara un empaste de urgencia a la hora del partido. Al francés le extrajeron una muela y no se entrenó ayer, y aunque salga diez minutos en la segunda mitad es capaz de hacer dos goles. Si se confirma la presencia de Fran García y Lucas en los laterales, son los hombres a atacar con Barrenetxea y Kubo, capaces de hacerles un ocho. El donostiarra, al que se le da bien el Madrid, debería hacérselo pasar mal a un Lucas que está cuajando una muy mala temporada a nivel defensivo. Más de lo mismo con Kubo en el costado opuesto. Fran es bastante peor defensor que Mendy, y qué decir de la diferencia abismal que existe entre Lunin y Courtois. Uno es un gran portero, el otro va a milagro por partido. Juegue quien juegue, en todo caso, es el Real Madrid. Un partido gigante. Una noche para disfrutar.

