Ancelotti: «Jugar contra la Real siempre es difícil; será un partido entretenido e igualado»

Beñat Barreto San Sebastián Martes, 25 de febrero 2025, 12:57 Comenta Compartir

Como no podía ser de otra manera en el actual periodismo de la capital, a Carlo Ancelotti no le preguntaron demasiado por la Real Sociedad. Quizás se olviden que este miércoles juegan una semifinal de Copa en el Reale Arena. No le puede venir mejor este tipo de previa a la Real. «Siempre ha sido difícil jugar contra la Real Sociedad, es una semifinal y es importante para ambos», ha declarado este martes el técnico italiano.

Ancelotti añadió que «será un partido igualado y entretenido porque ellos juegan bien al fútbol y nosotros queremos seguir con nuestra dinámica». El Real Madrid se impuso en el partido liguero de Anoeta por 0-2 con dos goles de penalti en un choque en el que Sucic pegó dos palos y la Real mereció bastante más.

El resto de preguntas... ya se las pueden imaginar. Todos los titulares de la capital abren con Javier Tebas y esa lucha incansable que tiene el Real Madrid con el presidente de LaLiga. Ancelotti, en todo caso, ha confirmado que Mbappé viajará a Donostia pese a no entrenarse por una operación dental. Al francés le han extraído una muela. «Mañana viaja y puede jugar, todos los que viajan tienen posibilidad de jugar. También Endrick».

Medios de la capital deslizan que Carlo Ancelotti tiene pensado hacer rotaciones. Este martes tampoco se han entrenado en Valdebabas Courtois y Valverde, que a falta de que el Real Madrid presente su convocatoria tiene pinta que no se van a subir al avión. Lunin, hasta ahora portero de la Copa, se pondría bajo palos en Anoeta con Lucas Vázquez en el lateral derecho para cubrir la ausencia de Valverde.